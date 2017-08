La mujer muerta en Arroyo de la Luz (Cáceres) no había presentado denuncia por violencia de género

24/08/2017 - 12:11

Las hijas, de 9 y 12 años, están siendo atendidas por un equipo de psicólogos El ayuntamiento va a decretar dos días de luto, por lo que quedan suspendidas hoy y mañana las actividades de al Fiesta de la Tenca

ARROYO DE LA LUZ (CÁCERES), 24 (EUROPA PRESS)

La mujer de 42 años muerta a causa de heridas de arma blanca este jueves en la localidad cacereña de Arroyo de la Luz presuntamente a manos de su marido no había presentado denuncia por violencia de género contra su agresor, también de 42 años, ya detenido.

El matrimonio tenía dos hijas, de 9 y 12 años, respectivamente, que están siendo atendidas por un equipo multidisciplinar, entre los que se encuentran psicólogos del Instituto de la Mujer de Extremadura, según ha informado el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Carlos Bote, quien asimismo ha confirmado que ya se encuentra activado el protocolo ante casos de violencia de género.

La agresión se ha producido pasadas las 7,30 horas de este jueves en el domicilio en el que reside esta familia, sito en la calle Escobar de esta localidad cercana a Cáceres con una población cercana a los 6.000 habitantes.

Una localidad que, en palabras de su alcaldesa, Isabel Molano, se encuentra "en silencio" ante lo ocurrido en una familia conocida en el pueblo, que según ha dicho nadie esperaba porque es algo que "no tiene comprensión".

Asimismo, ha señalado que no había "sospechas" de que tuviera lugar este desenlace dado que no había constancia de que esta familia tuviera "problemas" y porque no había denuncias previas.

La víctima, ama de casa, se había trasladado hace quince años a esta localidad cacereña desde San Sebastián (Guipuzkoa), donde vivía con sus padres, originarios de Arroyo de la Luz, tras casarse con su marido y presunto agresor, un albañil natural de la localidad.

Durante la mañana de este jueves el equipo de criminalística de Guardia Civil está analizando el escenario de la agresión para tratar de averiguar lo ocurrido, mientras que el cuerpo de la víctima espera aún a su levantamiento.

Asimismo, se ha activado el protocolo de violencia de género, de modo que en el lugar se encuentran la jefa de servicio de la Subdelegación del Gobierno, trabajadores sociales del ayuntamiento, de la mancomunidad y de la Junta de Extremadura.

Por otra parte, el ayuntamiento de Arroyo de la Luz tenía previsto celebrar a las 12,00 horas un pleno extraordinario para organizar actos de condena del crimen, entre ellos una concentración, así como para decretar dos días de luto oficial, según ha informado la alcaldesa. De este modo, se van a suspender todos los actos previstos, entre ellos los de la Fiesta de la Tenca que organiza la mancomunidad y que este año se celebraban en Arroyo de la Luz.