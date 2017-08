Autoescuelas andaluzas valoran la desconvocatoria de huelga de examinadores pero añaden que el problema es "estructural"

24/08/2017 - 12:21

El presidente de la Unión Federal de Autoescuelas de Andalucía, José Blas Valero, ha ven positiva la desconvocatoria de la huelga indefinida de los examinadores de tráfico por falta de acuerdos con la Dirección General de Tráfico (DGT) aunque han apuntado que el problema es "estructural", de forma que ·sigue sin arreglarse el problema de fondo".

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a Europa Press, Valero cree la sustitución de la huelga indefinida por paros todos los lunes, martes y miércoles de cada semana a partir del 4 de septiembre --como ya hicieron en el mes de junio y julio--, "lo seguimos viendo fatal, pues con esto no arreglamos nada".

En ese sentido, ha insistido en que "las autoescuelas ni podemos arreglar el problema estructural, que no es de profesores, sino un problema de la Administración con sus trabajadores, y ahí poco podemos hacer nosotros, no tenemos posibilidad de arreglar un problema entre ellos, pues los profesores y los alumnos somos los sufridores".

"El problema no se acaba el día que acabe la huelga, porque la Administración no da el servicio que demandamos", ha aseverado Valores, quien, no obstante, "con la huelga la situación sería peor".

De esta forma, ha apuntado que "no se va a solventar absolutamente nada hasta que no se arregle el problema, que nos tiene fulminados".

Valero ha agradecido a los examinadores "que están concienciados y piensan en las autoescuelas y personal que necesitan sacarse el carné".

De esta forma, ve positiva la desconvocatoria de huelga aunque insiste en que la situación "no es nada buena", ya que "el problema es estructural y la solución debe venir de la Administración, por lo que habrá que seguir luchando, porque no nos podemos conformar con esto".

