PP de Villaverde denuncia "propaganda política" en la revista municipal con cartas de Susana Díaz y Villalobos

24/08/2017 - 12:42

El PP de Villaverde del Río ha denunciado el "uso partidista" de la revista municipal sobre la Feria por parte del Ayuntamiento del municipio (PSOE), en la que aparecen cartas de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz y el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos.

VILLAVERDE DEL RÍO (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, el grupo popular del municipio ha lamentado que "la presidenta de la Junta de Andalucía no haya aprovechado esta carta para explicar a los vecinos por qué no salda las deudas que mantiene con el municipio desde hace años en lugar de hacer propaganda política".

La portavoz de este grupo en el Ayuntamiento de Villaverde del Río, Magdalena Martín, ha asegurado que "como cada año, el municipio de Villaverde celebra sus fiestas en septiembre, una feria de todos que, sin embargo, este año ha sido utilizada de manera partidista y con dinero público por parte del gobierno municipal socialista y ahora además con la participación de la presidenta de la Junta y el presidente del PSOE sevillano".

"Es inadmisible que en una revista municipal, que está pagada con el dinero de muchos pequeños empresarios del municipio, que han insertado su publicidad, y con dinero del propio Ayuntamiento, abra con estas cartas de Susana Díaz y Villalobos repletas de mensajes partidistas y de venta de logros. Es más, es que la presidenta solo se acuerda de que Villaverde tendrá feria en el último párrafo de su carta", ha criticado.

Según la portavoz popular, "los vecinos deben saber que nuestra feria no está para que la utilicen ni para que se haga política a costa de ella y del dinero público; pero si de verdad quiere demostrar que le preocupa este pueblo, lo que debería haber escrito Susana Díaz en esta carta es por qué no paga la deuda de 631.598 euros de la Patrica que mantiene desde 2013, por qué año tras año siguen faltando plazas de comedor escolar en nuestros colegios, o por qué nuestro centro de salud sigue masificado y no adscriben más profesionales".

Por último, desde el PP de Villaverde han reclamado al alcalde que "termine de gestionar este ayuntamiento como si fuera una sede socialista, que no vuelva usar el dinero público para fines partidistas y, por supuesto, que deje de utilizar fiestas tan importantes como la feria para sacar un rédito electoral".