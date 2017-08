PSOE toma la palabra al PP sobre "la normalidad" de la comisión y afirma que "lo lógico" es que el 31 haya presupuestos

24/08/2017 - 12:53

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Miguel González Caballero ha tomado "la palabra" a la diputada del PP Claudia Alonso sobre "la normalidad" que espera que haya este viernes en la Comisión de Economía y Presupuestos, y ha afirmado que, "si se cumplen los procedimientos, lo lógico" es que el 31 de agosto se aprueben los presupuestos de Castilla-La Mancha.

TOLEDO, 24 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado González Caballero en una rueda de prensa en la que ha insistido que espera que el PP "cumpla el reglamento" en esta comisión en la que se van a debatir las 261 enmiendas parciales presentadas por los tres grupos políticos aprobadas por la Mesa de las Cortes.

"No espero normalidad y tranquilidad del PP, pero es lo que deseo. Les pido que reflexionen y contribuyan a la normalidad reglamentaria. Les pido esa reflexión para que hagan este proceso con normalidad y no monten algaradas propias del filibusterismo parlamentario", ha sostenido el diputado socialista.

En este sentido, ha insistido al PP en que "no ponga trabas" al proceso de aprobación de los presupuestos regionales ya que los ciudadanos "los quieren cuanto antes". "No es tolerable que el PP quiera dilatar su aprobación", ha agregado González, al tiempo que ha recordado "el buen funcionamiento" de la Cámara en los 35 años de autonomía en el proceso de este trámite.

Por otra parte, el diputado del PSOE no ha querido pronunciarse sobre las 23 enmiendas conjuntas que no han sido tenidas en cuenta de IU y PCAS (Partido Castellano) y que, por lo tanto, no podrán debatirse en la comisión de este viernes. "Desconozco las enmiendas y no quiero posicionarme", ha dicho.

INFORME GREENPEACE

Respecto al informe que ha presentado este jueves en Toledo Greenpeace, 'La trama del agua en la cuenca del Segura 10 años después', González Caballero ha señalado que este documento "viene a decir lo que es una realidad a gritos, que es la que vive la cabecera del Tajo", actualmente con los embalses de Entrepeñas y Buendía por debajo del 11 por ciento de su capacidad.

"Es hora de tomar medidas y que este grito que lanza Castilla-La Macha sea escuchado por el Gobierno de España", ha apostillado el diputado socialista.