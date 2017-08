Manuel Iborra aboga por quitarse "el complejo" cultural español que cree que "lo de fuera es lo bueno"

24/08/2017 - 13:00

El cineasta reclama proteger y difundir "todo lo que tenga que ver con nuestra cultura popular"

SANTANDER, 24 (EUROPA PRESS)

El cineasta Manuel Iborra ha abogado por quitarse "el complejo" cultural que tiene España y por el cual se cree que "lo de fuera es lo bueno", y ha defendido que hay que proteger y difundir "todo lo que tenga que ver con nuestra cultura popular".

Así, ha señalado que a pesar de que "lo de fuera es magnífico" y hay que "saber cómo cantan en los entierros de Nueva Orleáns", también "es fantástico cómo se canta", por ejemplo, en el Carnaval callejero de Cádiz, ha dicho.

En esta línea, Iborra ha reiterado la necesidad de "quitarse la leyenda negra de que los españoles somos canallas que hemos ido por el mundo" porque, a su juicio, "hemos hecho tropelías como todos".

El cineasta se ha pronunciado de esta manera este jueves en una rueda de prensa en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander antes de participar esta tarde a las 20.00 horas en el ciclo 'Encuentros de cine español' en el Campus de Las Llamas, donde se proyectará su documental 'La fiesta de los locos', en el que retrata el carnaval callejero de Cádiz. En esta cita también estará el productor del film, Antonio Resines, y los dos mantendrán un diálogo con los espectadores.

Para Iborra, el Carnaval callejero de Cádiz, como otros carnavales, "hunde sus raíces" en lo que entiende que es "la verdadera cultura, la cultura popular". Así, ha explicado que el origen de este documental fue "casual" porque llevada rodando seis meses una película "política" sobre la capital gaditana y se encontró por las calles "un discurso profundamente divertido e inteligente, fundamentalmente sobre la fiesta, la libertad y la identidad".

A este respecto, ha asegurado que este Carnaval callejero, posterior al que se celebra en el Gran Teatro Falla, "al ser una cosa que la gente hace en sus casas, sin ningún tipo de cortapisas, y la ofrece a la gente de la calle a cambio de una sonrisa o de un aplauso, me recordó a esos viejos libros, esos viejos postulados, sobre la cultura popular". "Lo más novedoso del documental es que la gente se asome aunque sea un poquito al carnaval callejero", ha valorado su director.

"MEZCLA DE POBREZA, SABIDURÍA Y ANTIGÜEDAD MUY SINGULAR"

De este modo, ha explicado que los gaditanos "tienen un sentido profundísimo de la identidad, pero nunca pronuncian esa palabra". "Los gaditanos son un pueblo con una mezcla de pobreza, sabiduría y antigüedad muy singular", ha dicho Iborra, quien ve "muy sorprendente" que "en una ciudad con un 40 por ciento de paro sigan creciendo" la "sabiduría antigua mezclada con la paciencia".

"Es algo muy sorprendente y que a mí me ha enseñado mucho sobre cómo mirar la vida", ha reconocido Iborra, quien, por este motivo, recomienda "vivamente" ver 'La fiesta de los locos' no "sólo" por el documental en sí, "sino por conocer el Carnaval callejero". De hecho, ha recordado que cuando le envió al productor, Antonio Resines, las imágenes en bruto, "no acababa de creer" que no fueran actores, sino "camareros o parados".

Igualmente, el cineasta ha remarcado el "discurso de nivel" que tienen las agrupaciones como Las Talegueras con su "feminismo radical", aunque "hay una parte de cachondeo". Hasta el punto de que ha reconocido que sigue "fascinado" por esta fiesta.

Iborra también ha asegurado que aunque "le gusta" la ficción, "a veces" el material que se encuentra, como ocurrió en este caso concreto, "es tan desbordante que supera a la ficción". Es decir, que a pesar de que "en el cine nos dedicamos a contar historias" y "normalmente" se inventan, "cuando te las encuentras ya escritas, lo único que tienes que hacer es rodarlo".

Finalmente, ha calificado de "desafío muy singular" buscar en inglés palabras "equivalentes" a algunos términos gaditanos, aunque ha concretado que "en el subtitulado se ha ido al inglés coloquial", al tiempo que ha destacado que lo próximo será traducir 'La fiesta de los locos al japonés" porque "el Instituto Cervantes quiere llevarlo a Japón".