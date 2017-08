Montón no da el brote de legionela de Calicanto por cerrado aunque recalca que el último caso declarado es del 11

24/08/2017 - 13:13

Asegura que el foco es la red de agua y confía en que no haya más afectados si se mantienen las medidas de hipercloración adoptadas

VALÈNCIA, 24 (EUROPA PRESS)

La consellera de Sanidad, Carmen Montón, no ha dado por cerrado el brote de legionela de la zona de Calicanto, en la localidad valenciana de Chiva, si bien ha recalcado que el último caso declarado de afectados se remonta al 11 de agosto.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios tras una visita el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana, al ser preguntada por si su departamento ha dado por finalizado este brote y si se puede descartar que el fallecimiento de un vecino de Torrent, con segunda residencia en Calicanto, tiene relación con él.

"En principio, decir que el último caso declarado es del 11 de agosto y esta es la última constancia que tenemos sobre el brote", ha dicho, para añadir que esto "no significa que se dé por cerrado" sino que significa que dentro del brote "hay siete afectados demostrados y que el último caso declarado es del 11 de agosto". Los afectados que han recibido atención hospitalaria ya han sido dados todos de alta.

Sobre el fallecido de Torrent, que se conoció este miércoles, ha recalcado que la información de la que disponen hasta la fecha no les hace relacionarlo con el brote. En todo caso, ha dicho que seguirán investigando para "ir cuadrando las fechas y otras consideraciones". "Con lo que tenemos en estos momentos, no lo podemos incluir", ha insistido.

En todo caso, ha hecho hincapié en que tras las medidas adoptadas a instancias de la Conselleria de Sanidad por parte de la UTE, la empresa responsable de aguas y del Ayuntamiento de Chiva "no ha habido nuevos casos" y espera que no haya más si se mantienen las medidas necesarias.

FOCO, EL AGUA

Preguntada por el foco del brote, ha señalado que es el agua porque la transmisión es por el agua vaporizada y, en el caso de Calicanto, "procede la red pública del consumo de agua" ya que "no hay industria, no hay fuentes ornamentales, no hay campo de golf y no hay otras consideraciones que puedan ser también de sospecha".

La consellera ha manifestado que lo importante es la cloración del agua, y ha añadido que en la actualidad, siguiendo las medidas indicadas, "debe estar unos niveles de cloro de entre 0,8 y 1,2". "Lo que está haciendo la Conselleria de Sanidad es vigilar que eso se mantenga en el tiempo", ha dicho.

ACTUACIONES DESDE EL 3 DE AGOSTO

Montón ha resumido las actuaciones de su departamento, a partir del día 3, momento en el que enviaron un fax al Ayuntamiento de Chiva y a la UTE del agua donde explicaban la sospecha de un posible brote y, desde este momento, "se debe comenzar la actuación tan solo con la sospecha".

La declaración de brote se confirmó a posteriori, pero ha insistido en que con la sospecha "hay que tomar ya las medidas que s fundamentalmente relacionado con el cloro, una hipercloración". A día de hoy, según la consellera, "se sigue haciendo el seguimiento" y este miércoles se reunieron con el consistorio para "dar un nuevo impulso para que se fortalezcan las medidas y poder correr los mínimos riesgos posibles".

"Lo que quiero transmitir es que la clave está en la cloración del agua; el sabor a cloro es sabor a garantía y, por tanto, esto es en lo que nosotros nos estamos centrando por parte de la Conselleria de Sanidad Universal", ha indicado.

Por su parte, la directora de Salud Pública, Ana María García, ha señalado que una vez localizada la fuente en la red de abastecimiento, "la más importante es la hipercloración, esto se está llevando a cabo y esto es lo que tiene que dar tranquilidad también a todos los vecinos de la zona". En estos momentos, "se están consiguiendo controlar los niveles de cloro" ya que cuando están bajos "puede haber una proliferación de legionela, que es lo que genera el riesgo".

Asimismo, ha insistido en una serie de "medidas domésticas" porque la legionela es "un organismo ubicuo". Una de las más importantes y de las más efectivas para las vías de transmisión es la desinfección periódica con lejía de la alcachofa de las duchas ya que la legionela se contagia por respirar agua vaporizada.

AYUNTAMIENTO DE CHIVA

Si bien Montón no ha dado el brote por controlado, el Ayuntamiento de Chiva, tras la reunión mantenida este miércoles con Sanidad, aseguraba que ya les habían dado por "finalizado" este episodio. "Tras la hipercloración del pasado 16 de agosto, todas las mediciones y analíticas han confirmado que no existe rastro de legionelosis ni en el depósito ni en la red, con lo que se ha dado por superado este episodio desde Salud Pública", manifestaba el consistorio en su cuenta de Facebook.

Asimismo, señalaba que la UTE Aguas de Chiva "se ha comprometido a mejorar la prevención en la red de agua y las instalaciones" y desde el consistorio mantenía las recomendaciones realizadas a la población el pasado 16 de agosto, y confirmaba "que se puede hacer el mismo uso del agua que se venía haciendo con anterioridad a este hecho".