PP lamenta el "creciente rechazo" de los ciudadanos a la Metroguagua de Las Palmas de Gran Canaria

24/08/2017 - 13:11

El viceportavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Sabroso, ha lamentado este jueves el "creciente rechazo" de los ciudadanos al proyecto de la Metroguagua "debido a la "mala gestión del proyecto que realiza el Tripartito" --PSOE-Podemos-Nueva Canarias--.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 24 (EUROPA PRESS)

El concejal ha explicado que este proyecto no ha sido aprobado por ningún órgano municipal, no ha sido expuesto al público y no se ha permitido ningún cauce de participación ciudadana ni de presentación de alegaciones, lo que a su juicio "ha inhabilitado la posibilidad de implicar a la ciudadanía en la elaboración de este eje de transporte público".

"Tampoco se ha madurado ni participado con el conjunto de los vecinos de la ciudad, dejando además al margen a los sectores profesionales del transporte", afirmó en un comunicado en el que alertó de que la "consecuencia directa" de esta forma de proceder haya sido que "no se ha concitado la complicidad ni la adhesión de nadie".

Con todo, el edil popular ha afirmado que "con una gestión así a nadie debe sorprender que el rechazo ciudadano sea creciente y preocupante", con cada vez más muestras de desacuerdo por parte de la sociedad civil a un proyecto que el Tripartito ha defendido como "bandera" de su mandato.

"Tan importante es un proyecto en sí, como la forma de gestionarlo. El Tripartito está llevando al fracaso rotundo la Metroguagua por una enorme incapacidad de aunar, explicar, participar e implicar en el que se suponía que era el proyecto más importante para la ciudad en décadas", concluyó.