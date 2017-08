Atentados. el pdecat pide acceso de los mossos a europol y "organizar" el islam en españa

24/08/2017 - 13:10

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

El portavoz del PDECat en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, reclamó este jueves el inmediato y pleno acceso de los Mossos d´Esquadra a las bases de datos de Europol y la "organización" del islam en España.

En los pasillos del Congreso de los Diputados, Campuzano reiteró la necesidad de cumplir el acuerdo aprobado el pasado mes de julio en la Junta de Seguridad para la articulación de las medidas concretas que permitan ese acceso.

Esa petición se reiteró por parte del PDECat al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, el pasado lunes durante la reunión de la mesa de seguimiento del Pacto Antiyihadista, y la respuesta fue que se cumpliría con el horizonte temporal de septiembre.

"No puede haber ninguna excusa", insistió Campuzano, porque el reglamento de Europol ya contempla esa posibilidad y porque la policía autónoma vasca, la Ertzaintza, tiene pleno acceso a esos datos, por lo que "no tiene ningún sentido" que los Mossos no lo tenga, más aún vista "la realidad de lo que ha ocurrido la última semana".

Campuzano pidió por ello al Gobierno que no genere confusión sobre ese compromiso porque no se puede "frivolizar" con la seguridad y porque "el sectarismo político" no puede justificar una merma en las capacidades policiales de luchar contra el terrorismo.

Sobre el registro de imanes, Campuzano se mostró partidario de abrir un debate sobre la "organización" del islam en España de acuerdo con las comunidades islámicas porque se percibe cierto "descontrol" por ejemplo en relación a quién puede ejercer las funciones de imán.

24-AGO-17

