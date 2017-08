Leal (Foro) no ve "de recibo" que del Busto "no tome medidas hasta octubre" tras la rotura de cristales en el HUCA

24/08/2017 - 13:38

El diputado de Foro Asturias, Pedro Leal, ha considerado este jueves "no es de recibo que el Consejero de Sanidad espere a octubre para tomar medidas urgentes por la rotura de cristales en el HUCA, existiendo un riesgo acreditado para trabajadores, pacientes y acompañantes".

OVIEDO, 24 (EUROPA PRESS)

En una nota de prensa, ha añadido que "tras seis roturas de cristales entre 2015 y 2016, que a juicio de Sanidad eran 'inherentes al propio material', afectaban sólo a '15 metros de los 50.000 de fachada del edificio' y que se debían 'a impurezas en el material que tienden a desaparecer con los años' sólo la suerte ha evitado que lamentemos pérdidas irreparables. Pues si las deficiencias son 'inherentes al propio material' de fachada del edificio 'debidos a impurezas' solicitamos al Principado las acciones pertinentes contra fabricante, director de obra y contratista previstas en la Ley de la Edificación".

"Ahora GISPASA anuncia que colocará barreras en forma de viseras de protección por 167.000 euros más que añadir a los sobrecostes, pero que no lo hará hasta octubre, pues comenzó la licitación tras esas seis roturas entre 2015 y 2016, y la adjudicación no se efectuó hasta este mes. No es la primera vez, pues hace pocos meses hubo que reponer las baldosas de los suelos en un Hospital que no lleva 3 años abierto y cuyo estado era lamentable", ha recordado Pedro Leal.

"Todo lo relacionado con la construcción y puesta en marcha de este Hospital, que debería ser referencia de la sanidad asturiana -continuó Leal- es un esperpento plagado de sobrecostes e irregularidades. La construcción del nuevo HUCA iba a realizarse inicialmente en cuatro años y medio, pero finalmente se tardó ocho años y un mes y, si bien se licitó por 190 millones, su coste final ascendió a la escandalosa cifra de 285 millones. Todo ello bajo la gestión de GISPASA, que finalizadas las obras no fue disuelta por carecer ya de objeto sino que sigue gestionando el HUCA como entidad interpuesta con el consecuente coste y disfunciones", ha añadido.

"Este asunto es de una gravedad extrema, pues el problema real y el riesgo para los pacientes, profesionales y familiares es que las obras de emergencia son, por definición, urgentes y dilatarlas convierte automáticamente a los titulares de la Consejería y de la Dirección del HUCA en responsables de los posibles daños que se puedan ocasionar", ha concluido el diputado de FORO.