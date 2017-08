El Ayuntamiento de Santiago adjudica a Serunión el servicio de desayunos y comedores escolares

24/08/2017 - 14:03

La adjudicación, por dos años, tendrá que ser aprobada en Junta de Gobierno y tendrá un coste de cerca de 900.000 euros cada curso

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 (EUROPA PRESS)

El servicio de comedor y de desayunos en los centros escolares de Santiago de Compostela será gestionado de nuevo en los dos próximos cursos por la empresa Serunión, que ha obtenido mayor puntuación que Eurest, la otra compañía que optaba a la adjudicación.

Así lo ha explicado el concejal de Educación del Ayuntamiento de Santiago, Manuel Dios, que ha incidido en que la mayor valoración ha sido conseguida por el proyecto educativo, por el programa de evaluación y por los protocolos de actuación para controles realizados, puesto que ambas han alcanzado la máxima puntuación en el ámbito nutricional.

Tras la decisión adoptada en la mesa de contratación, la adjudicación, por dos años, tendrá que ser aprobada en Junta de Gobierno para la posterior firma del contrato, con lo que Serunión se encargaría ya del servicio de comedor y desayunos para este curso 2017-2018. La cantidad económica destinada por la administración local asciende a cerca de 900.000 euros por curso académico, a razón de 260.000 euros en 2017, 892.000 en 2018 y 632.000 en 2019.

El edil de Educación ha instado a "alejar el tema de los comedores escolares del debate político" y a "tomárselo más en serio", después de manifestar que varias empresas habían transmitido que no se presentaban al concurso no solo por cuestiones económicas, ante una "expectativa de negocio mínima", sino también ante el riesgo de pérdida de imagen por el "avispero en el que se está convirtiendo" la cuestión de los comedores escolares en Santiago y que "no pasa en otro punto del país".

Después de reiterar que la decisión de la adjudicación a Serunión, así como los plazos del proceso, se ha derivado del criterio de un "órgano autónomo como es la mesa de contratación", ha explicado que Serunión obtuvo 139'30 puntos sobre un total de 142, frente a los 131 de Eurest, una diferencia pequeña que "explica por qué se han pedido informes complementarios".

En lo que respecta a las cifras que tendrán que abonar las familias ha destacado que serán casi similares a las anteriores, con una diferencia de céntimos. Sobre los números ofertados en los pliegos, solo se permitía una rebaja del 6%, ofertando Serunión 1,754 euros más IVA para cada desayuno y 4,922 más IVA para las comidas.

Para subvencionar el servicio a las familias, Manuel Dios estima que la administración compostelana aportará en este curso en torno a 80.000 euros, similares a los de años anteriores, en una cantidad similar a la que acercará la Xunta de Galicia. Pero a mayores, ha recordado que el actual gobierno local ha "duplicado" las ayudas en becas de escolarización, con una reserva de una partida de 360.000 euros para becas de comedor y ayudas extraescolares.

CALIDAD NUTRICIONAL

En el pliego de condiciones se fijaba un máximo de 130 kilómetros de distancia entre el lugar en el que se elaborasen las comidas y el punto en el que se sirven, pero Dios ha aclarado que en el caso de Serunión, las cocinas están en A Coruña y en Vigo, por lo que no se llegaría a esa cifra.

En el ámbito nutricional, las dos empresas que optaban a la adjudicación obtuvieron la puntuación máxima, 48 puntos, en base a la diferenciación de los menús, la rotación, las recetas y los procesos culinarios. Serunión, por ejemplo, ofrecerá la rotación de hasta 12 menús.

Además, la empresa ha incrementado a 150 horas la formación del personal, con lo que se atiende, ha puntualizado Dios, a una de las reclamaciones de las familias.

RECHAZA LA MUNICIPALIZACIÓN

Por otra parte, el edil compostelano ha insistido en que "no hay otros modelos" para ofrecer el servicio, puesto "no hay ni un solo comedor municipalizado", y apuntó hacia la Xunta de Galicia como la administración que, por tener la competencia, tendría que adoptar medidas en esta línea.