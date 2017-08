Podemos ve "responsabilidad política" en el accidente en Valme y pide mejorar la revisión técnica de ascensores

El secretario de Organización de Podemos Andalucía, Nacho Molina, que ha acudido este jueves a la concentración convocada por Marea Blanca, ha considerado que existe "responsabilidad política" en el accidente mortal en un ascensor del Hospital de Valme que ha costado la vida a una joven de 25 años, y ha anunciado que su grupo ha presentado, para su debate en el próximo mes de septiembre, una proposición no de ley con el objetivo de corregir las carencias que se han manifestado en el sector de los elevadores.

Molina, que ha dado un abrazo a la familia reiterando que "lo que ocurrido en un hospital público andaluz no debería haber sucedido en ningún caso y en ningún momento", ha asegurado que Podemos ya viene denunciando la situación en el Parlamento andaluz.

Ha recordado que Podemos ya presentó anteriormente una proposición no de ley "porque Andalucía ha hecho oídos sordos y es una de las comunidades que no ha reformado la instrucción técnica de elevación, de carácter estatal, que permitió en su momento bajar la ratio de técnicos por ascensores, frente a los 75 ascensores por técnico que exigía la ley anterior a esa reforma".

Esa instrucción técnica de elevación aludía a las plantillas previsibles de los técnicos de mantenimiento de los ascensores en hospitales públicos, instalaciones públicos y edificios de viviendas privados, de forma que "con la nueva normativa han visto reducido el número de trabajadores, y ahora la norma permite elevar el número de ascensores que cada técnico tiene que mantener, "llegando incluso 200 ascensores en algunos casos".

Ha lamentado que el caso de la Junta se ha acogido a esa norma estatal "cuando deberían haber reformado esa norma, como han hecho en Asturias, La Rioja o Navarra, donde han reformado con carácter interno esa norma para obligar a la empresa a mantener el mismo número de trabajadores".

De esta forma, ha criticado que "en Andalucía se ha mantenido la norma que permite que se reduzcan las plantillas y que los controles de mantenimiento de los ascensores bajen su precio y permitan adjudicar servicios de mantenimiento en peores condiciones que la que tenían".

"Ojalá que esa decisión política no haya tenido que ver con el accidente por la deficiencia de mantenimiento de estas instalaciones y de muchos edificios públicas", ha afirmado Molina.

Podemos Andalucía ha presentado pregunta oral en comisión y una proposición no de ley para que la Junta "explique por qué no se ha regulado con carácter interno en Andalucía una norma que si se ha modificado en otras comunidades en beneficio de los usuarios y no en beneficio de las empresas".

"La norma reformada quitó la barrera de 75 ascensores por técnico, y ahora la ratio puede estar incluso por encima de los 200 ascensores por técnico", se ha lamentado Molina, quien ha recordado que las empresas "compiten por los contratos públicos con bajas temerarias que provocan el deterioro de la calidad del servicio".

CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY

La proposición no de ley que Podemos presentada por Podemos para su debate en septiembre tiene el el objetivo de corregir las carencias que se han manifestado en el sector de los elevadores y que recoge, entre otras cuestiones, la regulación de la carga de trabajo para que las empresas estén obligadas a tener un técnico por cada 75 ascensores, ratio recomendada para garantizar la seguridad de técnicos y usuarios.

El texto recoge, en líneas generales, la obligatoriedad de realizar las revisiones de mantenimiento una vez al mes y la mejora de los mecanismos de control del trabajo realizado por las empresas conservadoras en lo relativo a los plazos y a la garantía de que dichas revisiones se realizan por personal cualificado con el certificado de conservador y de plantilla perteneciente a la empresa conservadora.

En el ámbito de la cualificación y composición de equipos en las empresas de conservación de instalaciones de elevación, el texto propone el establecimiento de garantías para que las compañías cuenten en sus plantillas con, al menos, cinco conservadores y un técnico cualificado; y la exigencia de que al menos dos personas participen en los trabajos ejecutados en el hueco o en el techo del ascensor y en la manipulación de componentes mecánicos en movimiento o componentes eléctricos o electrónicos.

También demanda la obligatoriedad de disponer de un título de formación profesional o de un certificado de profesionalidad incluido en el catálogo nacional de cualificación profesionales; así como la creación de un registro autonómico de los mantenedores registrados de ascensores a los que se hará entrega de un carnet profesional.