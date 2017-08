Podemos alerta de que "se consienten cosas que no se debería" con #TengamosLaFiestaEnPaz

Amaya Castro, miembro del Círculo Feminista de Podemos, ha alertado hoy de que "se consienten cosas que no se debería" y hace falta "dejar de minimizar" violencias sexistas como que "a una mujer se le toque el culo". Por eso, Podemos ha puesto en marcha la campaña #TengamosLaFiestaEnPaz.

LOGROÑO, 24 (EUROPA PRESS)

La campaña, del Circulo Feminista y la Secretaria de Feminismo e Igualdad de Podemos La Rioja, arrancan hoy en Albelda y se desarrollará hasta el fin de las fiestas de La Vendimia Riojana y San Mateo, en Logroño. Busca la implicación y la concienciación de la sociedad en contra de las agresiones sexistas y dar apoyo a las víctimas.

La iniciativa ha sido presentada, hoy, en una rueda de prensa en la que Castro ha comenzado afirmando: "Antes de empezar me gustaría cabrearme un poco porque han matado a una mujer en un pueblo de Cáceres y a otra en el barrio de Salamanca de Madrid. Una ya no tiene palabras. Nos están matando".

Con respecto a la campaña, ha creído que "desde los ayuntamientos no se están realizando las acciones necesarias para acabar con estas situaciones de violencia".

A su juicio, "más allá de la concienciación, son necesarios mecanismos como crear puntos de información y apoyo; generar protocolos de actuación por parte de las policías locales y protección civil; así como buscar más apoyo tanto en bares y peñas en acciones dirigidas a apoyar a las mujeres en este ámbito".

Ha insistido en la importancia de destacar que las agresiones sexistas no son "sólo violaciones, también lo son los insultos, los tocamientos, el acoso".

Ha alertado de "la normalización de ciertos comportamientos y violencias contra las mujeres" que "hace que ellas no denuncien y que la sociedad minimice estos casos, les reste importancia, y se reproduzcan una y otra vez".

La campaña consistirá en una pegada de carteles en cada pueblo, colocación de pancartas en los que se reivindica con mensajes claros el derecho a la mujer a decir "no", el reparto octavillas con pistas para detectar la violencia sexista, y de chapas con el lema "fiestas libres de agresiones sexistas".

Por su parte, Raquel Romero, miembros también del Círculo, ha destacado que toda mujer "tiene derecho a vivir unas fiestas en paz y a decidir cuáles son los límites de su diversión" y, sobre todo, "a sentirse segura".

En este sentido, la secretaria de Organización, Nazareth Martín, ha reclamado cómo las camareras que están trabajando en las fiestas "no tienen por qué aguantar al baboso de turno".

Castro ha creído que "algo estamos haciendo mal" porque "más allá de que haya leyes está quien está al lado y sólo dice: ay estos chavales", además de que "se justifican comportamientos por el abuso del alcohol".

"El acoso en las fiestas, ponerte en una esquina, no entender el no, crean situaciones que las jóvenes creen que es normal, y hay que decirles que no es normal", ha advertido al tiempo que ha lamentado que se va hacia atrás y cada vez más jóvenes lo justifican.