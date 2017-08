El congreso aprueba con el voto del pp que montoro explique la posible retirada del fla a cataluña

La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados aprobará este jueves por unanimidad, PP incluido, que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, comparezca en sesión extraordinaria de la comisión del ramo para explicar la advertencia que hizo a la Generalitat de Cataluña de que suspendería el pago del Fondo de Liquidez Autonómica a esta comunidad si detecta que su Gobierno destina dinero a la preparación del referéndum de independencia.

Presentó la propuesta el portavoz del PdeCat, Jordi Xuclá, quien tachó de "asfixia premeditada" la que el Gobierno central supuestamente quiere hacer a Cataluña por el referéndum, y advirtió de que el Ejecutivo "sabrá lo que hace con sus gestos y estrategias", pero que esto abrirá los ojos a los catalanes dudosos de la "profunda crisis" en que está el Estado de las Autonomías.

Más vehemente, el portavoz de ERC, Joan Tardà, dijo que Montoro es "un artista de la política, un funambulista" que se mueve "por el cable del cinismo" con su sonrisa; apuntó que suspender el FLA castigaría a todos los ciudadanos catalanes, no sólo los independentistas, y lo enmarcó todo en "la respuesta autoritaria del Estado español a la voluntad pacífica de votar" de los catalanes.

A su vez, el de En Comú Podem, Xavier Domènech (Unidos Podemos también fue cofirmante de la propuesta de comparecencia) lamentó la "nueva amenaza al pacto territorial y al conjunto de la sociedad catalana" que supone a su juicio la advertencia de Montoro, todo por la "imposibilidad del diálogo" que padece el Gobierno central ante el tema soberanista.

Desde el PNV, Aitor Esteban se limitó a anunciar que el PNV votará favor, porque "es obligado saber qué quería manifestar" Montoro cuando lanzó esta advertencia.

Por su parte, Paco de la Torre, portavoz de Hacienda de Ciudadanos, defendió que Montoro debe explicar cuál ha sido el control del Gobierno sobre el uso de fondos por parte de la Generalitat, pero antes y después de mayo, y todo ello desde la premisa de que el dinero público no se puede emplear en finalidades "ilegales" como el referéndum y de que si los servicios públicos catalanes están en riesgo es por la "pésima gestión de la Generalitat", ante la que el Gobierno central tuvo que poner en marcha el FLA.

Desde el PSOE, la catalana Meritxell Batet recordó que los socialistas ya votaron en contra del FLA, por no ser "un buen mecanismo" y llevar a la recentralización, cosa que no hizo el PdeCat, y que un nuevo sistema de financiación adecuada habría evitado este problema. Además, señaló que el propio Montoro debería comparecer a petición propia ante "una decisión de esta envergadura".

Sorprendentemente, le dio la razón en nombre del PP la diputada Ana Madrazo, cuando anunció que el PP votará a favor de la comparecencia, pues el ministro "no tiene ningún inconveniente" en explicarlo, pero añadió que "sorprende que los independentistas hayan llegado a tal grado de paranoia que llaman amenaza a cumplir la ley", y que Cataluña, siendo la más beneficiada por el FLA, "no puede no rendir cuentas" de cómo gasta el dinero.

Finalmente, defendió que, como "Cataluña es España", el Gobierno "debe garantizar el interés general de todos los españoles", también los catalanes, y por eso puso en marcha el FLA, que "nadie ha dicho que se vaya a suspender", sólo que el Gobierno tiene que hacer cumplir las leyes.

