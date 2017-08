(ampliación) gürtel. el respaldo del pnv obliga a rajoy a comparecer en un pleno extraordinario

24/08/2017 - 14:25

- El PP denuncia que los parlamentarios parecerán "extraterrestres" hablando de lo que pasó hace 20 años

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

El respaldo del PNV anunciado este jueves a la petición de varios grupos parlamentarios obligará al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a comparecer en una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de los Diputados para explicar los casos de corrupción que afectan al PP.

La Diputación Permanente debatió la petición presentada por PSOE, Unidos Podemos, ERC y Grupo Mixto para convocar una sesión plenaria extraordinaria en la que Rajoy explique esos casos tras haber tenido que declarar como testigo ante el tribunal que juzga la primera etapa de la trama 'Gürtel'.

La división de los grupos estaba prácticamente equilibrada en dos mitades hasta que el PNV se decantó por respaldar las iniciativas. Según explicó su portavoz, Aitor Esteban, les sorprende la petición existiendo una comisión de investigación en la que, previsiblemente, también tendrá que comparecer Rajoy.

Sin embargo, existiendo una "mayoría muy importante" que reclama también la comparecencia en el Pleno, no será el PNV "quien bloquee que el presidente tenga que dar las explicaciones oportunas", y que esa sesión sea o no "un espectáculo" que no aporte nada constructivo dependerá de los grupos que lo reclaman.

La portavoz del PSOE, Margarita Robles, alertó de que debería ser "normal" que el presidente del Gobierno, como sus ministros, pida comparecer "voluntariamente" cuando ocurren hechos relevantes, pero su reticencia obliga a plantearlo como algo "excepcional".

Subrayó además que por primera vez en España un presidente del Gobierno en ejercicio ha tenido que comparecer ante un tribunal porque su partido aparece como "partícipe a título lucrativo" en esa trama de corrupción durante un lapso de tiempo en el que Rajoy ejerció responsabilidades directivas.

Robles denunció que en esa comparecencia ante la Audiencia Nacional Rajoy "se permitió el lujo" de comportarse con "superioridad" y con cierta "arrogancia", como cuando está en el Congreso de los Diputados, incluso hasta tener que ser "corregido" por el presidente del tribunal.

Los socialistas consideran que el presidente no se puede escudar "en togas" para no explicar a los ciudadanos los motivos por los que tuvo que declarar ante la Audiencia Nacional, y Robles le alertó además de que no es creíble hablar de regeneración mientras se priva al Parlamento de la labor de control que le otorga la Constitución.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, subrayó que los grupos saben "al menos tres cosas": que el PP "construyó" una trama de financiación ilegal mientras Rajoy ocupaba cargos orgánicos y en el Gobierno; que la fuente principal de esa trama eran donaciones ilegales de grandes empresas que después obtenían compensación mediante concesiones administrativas; y que el PP se financió ilegalmente para afrontar campañas electorales, todo lo cual ha costado a los ciudadanos "miles de millones de euros" que se han traducido en un empeoramiento de los servicios públicos.

Iglesias juzgó "vergonzoso" que Rajoy entrara a la Audiencia Nacional por la puerta de atrás para evitar la imagen a los medios de comunicación, que declarara sentado como si fuera un secretario judicial y "ofendiendo" a quienes creen que la justicia debe ser igual para todos, que se permitiera "hacer chistes y bromear", que le defendiera el abogado de Luis Bárcenas, y que reiterara que no sabía nada sobre asuntos contables del partido.

O mentía, concluyó, o es "enormemente incompetente", porque solo así se puede explicar que ocupara cargos de máxima responsabilidad en el PP pero no supiera nada de los gastos e ingresos del partido. Se trataría, dijo, de una incompetencia "incompatible con ejercer responsabilidad pública alguna".

"FUERA DE LAS INSTITUCIONES"

Iglesias agradeció al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el acuerdo para presentar esa petición conjuntamente, y el respaldo de quienes harán posible que se apruebe. "Ojalá sigamos colaborando como hoy para que más temprano que tarde veamos al PP fuera de las instituciones", proclamó.

En nombre del PDECat, Jordi Xuclà subrayó que desde la comparecencia de Rajoy ante el pleno del Congreso por el caso 'Gürtel' el 1 de agosto de 2013 han ocurrido hechos relevantes que hacen esas explicaciones "más necesarias que nunca".

Además, aquel día anunció un "amplio paquete de reformas legislativas" para luchar contra la corrupción que en gran medida no se han afrontado, por lo que cree necesario "poner al día" ese compromiso. Junto a ello, destacó la necesidad de enviar a los ciudadanos una muestra de transparencia y no dejarse llevar por la premisa equivocada de que "el paso del tiempo lo cura todo".

Joan Baldoví, portavoz de Compromís, acusó a Rajoy de mentir ante el tribunal cuando dicjo que no se ocupaba de asuntos contables, ya que un vídeo demuestra que como responsable de la campaña electoral de 2000 era conocedor de los gastos e ingresos del partido.

En nombre de ERC, Joan Tardà, aseguró que comprende la "lógica interna" de Rajoy cuando dice que no autoriza el referendum en Cataluña por patriotismo, por respeto a la legalidad y por sus convicciones. Sin embargo, subrayó que esos principios parecen "un poco elásticos" porque se presentan como "graníticos" ante las demandas de Cataluña pero no se aplican a lo que "está dinamitando la misma sociedad democrática, que es la corrupción".

Esa corrupción está tan extendida en el Estado, alertó Tardà, que incluso ya parece algo "normal" y los partidos más corrompidos ganan elecciones, lo cual da muestra de que el problema ha adquirido "calado extraordinario". El respaldo a la comparecencia, dijo Tardà dirigiéndose al PP, daría una muestra "de madurez" de sus responsables y haría "un favor" a sus votantes al facilitar el "crecimiento democrático".

"UNA ABSOLUTA LOCURA"

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, denunció las palabras de Iglesias cuando llamó a sacar a su partido de las instituciones. "Toma declaración democrática", comentó, convencido de que los dirigentes de Podemos "cada vez se parecen más al señor Maduro" con esos "tics antidemocráticos" propios de países como Venezuela.

Recordó además a los socialistas que el primer presidente del Gobierno en tener que comparecer ante un tribunal, aunque a diferencia de Rajoy ya no ocupaba ese cargo, fue Felipe González por el caso GAL. "¿Le recuerdo lo que dijo usted en algún momento?", preguntó a Iglesias, en referencia a su denuncia sobre las "manos manchadas de cal" del expresidente.

Martínez-Maíllo subrayó que Rajoy ha comparecido un centenar de veces para hablar sobre ese asunto, contando las preguntas parlamentarias y las preguntas de los medios de comunicación, por lo que nadie ha aplicado más el principio de transparencia.

Lo que se está haciendo, denunció, es un juicio político en el que las conclusiones "ya están hechas", algo que es más propio "de otras épocas y otros lugares".

Alertó, además, de que los parlamentarios "vamos a parecer extraterrestres" hablando en esa sesión extraordinaria de algo que pasó hace más de viente años "con la que está cayendo en España". Le parece por ello "una absoluta locura" que alejará aún más al Parlamento de los ciudadanos.

El dirigente del PP dijo que Rajoy no pudo aportar nada al tribunal que juzga la trama 'Gürtel' porque no se puede aportar lo que no se conoce, y dijo además a los demás grupos que si aún no ha comparececido en la comisión de investigación es porque la oposición "no ha querido", porque la disposición de su partido ha sido total.

(SERVIMEDIA)

24-AGO-17

CLC/pai