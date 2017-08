PP pide medidas contra Grezzi por un tuit en el que tachó de error "dejar fuera a los Mossos" en los atentados

El presidente de la gestora del Partido Popular de València, Luis Santamaría, ha reclamado este jueves al alcalde, Joan Ribó, que adopte "medidas políticas" contra el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, por un mensaje en Twitter en el que califica de "error" que el Gobierno dejara a los Mossos de Cataluña "fuera de la inteligencia internacional" en los atentados.

El tuit de Grezzi, publicado este pasado miércoles por la tarde y todavía visible, reza: El gobierno de Rajoy dejó a los Mossos fuera de la inteligencia internacional. Un error que hemos pagado muy caro".

En un comunicado, el presidente del PP de València ha advertido que estas "graves acusaciones" vienen "precisamente de un partido que no se ha sumado al pacto antiterrorista", por lo que ha exigido al alcalde que tome medidas contra él por "intentar romper el clima de unidad que está acompañado a todas las fuerzas políticas tras los atentados".

Santamaría ha acusado así a Ribó de "poner riesgo la unidad democrática" al "permitir que su mano derecha pusiera en cuestión la labor desarrollada por el Gobierno y acusara a Rajoy de generar 'un error que hemos pagado muy caro'".

Por ello, ha exigido al alcalde "altura de miras" y "pensamiento de Estado" ante unas declaraciones "muy graves, propias de una persona que no es digna de representar a la ciudad de València" y que suponen, a su juicio, "un ataque a la armonía democrática en momentos de extraordinaria dureza".

El 'popular' cree que Grezzi ha intentado "enturbiar, desde la demagogia, el clima de unidad que está acompañado a todas las fuerzas políticas durante estos tristes días". Además, ha asegurado que el concejal "ha cruzado la línea en numerosas ocasiones" y ha preguntado al primer edil "qué más hace falta para que tome cartas en el asunto".

"Ribó debe decir del lado de quién está, si del lado de los que ponen en riesgo la colaboración o de los que luchamos, desde la unidad de las fuerzas democráticas, contra la barbarie", ha reivindicado.

"TERRENO PANTANOSO"

Luis Santamaría ha insistido en que Grezzi "se ha metido en un terreno muy pantanoso, con la única voluntad de enrarecer el ambiente", porque "la seguridad no es su departamento". "Para poder hacer afirmaciones tan graves, lo más importante es tener cualificaciones como las que tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad", ha subrayado, para añadir que "de seguridad hablan los expertos y no las personas que no tienen conocimientos sobre la materia".

Por otro lado, el presidente de la gestora del PP se ha preguntado si el partido de Grezzi (Compromís) "se va a sumar a un acuerdo que pretende cerrar filas frente a la barbarie o va a seguir guardando silencio".