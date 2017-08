Aronofsky, Baker, Guédiguian, Haneke, Koreeda y McDonagh, entre otros, estarán en Perlas del Festival de San Sebastián

24/08/2017 - 15:21

Compiten por el Premio del Público, con dos reconocimientos dotados con un total de 70.000 euros, que otorgan los espectadores

La sección Perlas de la 65 edición del Festival de San Sebastián, que se celebra del 22 al 30 de septiembre, ha incorporado diez nuevos títulos, las últimas películas de los cineastas Darren Aronofsky, Sean Baker, Robert Guédiguian, Michael Haneke, Hirokazu Koreeda, Xavier Legrand, Martin McDonagh, Janus Metz, Lynne Ramsay y Paolo Virzì. Todos competirán por el Premio del Público Ciudad de Donostia/San Sebastián, que otorgan los votos de los espectadores.

Darren Aronofsky (Nueva York, 1969) dirige 'Mother!' (Madre!), protagonizada por Jennifer Lawrence, Javier Bardem y Michelle Pfeiffer. El realizador de 'Pi' (Pi: el orden del caos, 1998), premio al mejor director en Sundance; la película 'Requiem for a Dream' (Réquiem por un sueño, 2000); 'The Wrestler' (El luchador, 2008), León de Oro en Venecia; y 'Black Swan' (Cisne negro, 2010), Oscar a la mejor actriz (Natalie Portman), presenta un thriller psicológico que competirá en el próximo Festival de Venecia.

Podrá verse también en Perlas 'The Florida Project', una de las películas "más aplaudidas en el pasado Festival de Cannes" donde participó en la Quincena de Realizadores, según los organizadores del Zinemaldia.

Sean Baker (Summit, Estados Unidos, 1971) cuenta en esta ocasión las vacaciones de verano de una niña de seis años y sus amigos, mientras, a su alrededor, los adultos atraviesan momentos difíciles, tras presentar en 2015 en Sundance 'Tangerine', su cuarto largometraje y el primero rodado íntegramente con un iPhone, que cosechó una veintena de premios.

En 'La villa/The House by the Sea', Robert Guédiguian (Marsella, Francia, 1953), autor de 'Marius et Jeannette' (Marius y Jeanette, 1997), 'Marie-Jo et ses 2 amours' (Marie-Jo y sus dos amores, 2002) y 'Les neiges du Kilimandjaro' (Las nieves del Kilimanjaro, 2012), reúne a sus cómplices habituales en el reparto para narrar el reencuentro de tres hermanos en la casa del padre en una pequeña cala cerca de Marsella en pleno invierno. Este filme también competirá en Venecia.

Por su parte Michael Haneke (Munich, Alemania, 1942) presentará 'Happy End'. El autor de 'Funny Games' (1997), 'La pianiste' (La pianista, 2001), 'Das Weisse Band' (La cinta blanca, 2009) y 'Amour' (Amor, 2012) ha sido reconocido a lo largo de su carrera con un centenar de galardones entre festivales y premios internacionales. 'Happy End', que muestra la vida de una familia burguesa europea, fue seleccionado en la sección oficial de Cannes.

El cineasta japonés Hirokazu Koreeda (Tokio, 1962), que ha competido cuatro veces por la Concha de Oro y ha recibido en dos ocasiones el Premio del Público en San Sebastián (en 2013 con 'Soshite chichi ni naru/Like Father Like Son' (De tal padre, tal hijo) y en 2015 con 'Umimachi Diary/Our Little Sister' (Nuestra hermana pequeña), presenta 'En Sando-me no satsujin/The Third Murder', que competirá en Venecia y se centra en un abogado que duda de la culpabilidad de su cliente.

Por otra parte, Xavier Legrand, cuyo corto 'Avant que de tout perdre' (Antes de perderlo todo) ganó el César, cuatro premios en Clermont-Ferrand y fue nominado al Oscar, debuta como realizador de largometrajes con la historia de un hijo de padres divorciados que comparten su custodia, 'Jusqu'à la garde/Custody', que también ha sido seleccionada en la sección oficial de Venecia.

Martin McDonagh (Camberwell, Reino Unido, 1970) ganó con 'Six Shooter' (2004) el Oscar al mejor cortometraje de ficción y su primer largo, 'In Bruges' (Escondidos en Brujas, 2008), recibió el BAFTA al mejor guión original y fue nominado al Oscar en la misma categoría. Además, con 'Seven Psychopaths' (Siete psicópatas, 2012) recibió el Premio del Público de la sección Midnight Madness en Toronto.

El cineasta presenta ahora 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' (Tres anuncios en las afueras de Ebbing, Misuri), que competirá en Venecia y narra el enfrentamiento entre una mujer (Frances McDormand), cuya hija ha sido asesinada hace meses sin que el culpable sea detenido, y la policía de la localidad, liderada por dos agentes interpretados por Woody Harrelson y Sam Rockwell.

Janus Metz (Dinamarca, 1974) dirige, tras colocar su cámara en un regimiento danés en Afganistán (Armadillo) y rodar un capítulo de la serie 'True Detective', la película 'Borg/McEnroe', que inaugurará el Festival de Toronto y que recrea el enfrentamiento del tenista sueco y el estadounidense en la final de Wimbledon de 1980.

Lynne Ramsay (Glasgow, Reino Unido, 1969) compitió en Cannes con su película anterior 'We Need to Talk About Kevin' (Tenemos que hablar de Kevin, 2011), que recibió los premios a la mejor directora en los British Independent Film Awards y el premio a la mejor actriz europea (Tilda Swinton), y su filme 'You Were Never Really Here' (En realidad, nunca estuviste aquí), ha sido reconocida con el premio al mejor guión y al mejor actor (Joaquin Phoenix) en el último Festival de Cannes.

Paolo Virzì (Livorno, Italia, 1964), con títulos en su filmografía como 'Il capitale umano/Human Capital' (El capital humano, 2013), 'La pazza gioia/Like Crazy' (Locas de alegría, 2016), presenta su primera película rodada en EStados Unidos 'The Leisure Seeker', protagonizada por Helen Mirren y Donald Sutherland y que competirá en Venecia.

TÍTULOS YA ANUNCIADOS

Estos títulos se suman a los anunciados 'Teströl és lékekröl/On Body and Soul' (En cuerpo y alma) de Ilkidó Eneydi; 'Nelyubov/Loveless de Andrey Zvyagintsev'; '120 battements par minute (120 BMP)/120 Beats Per Minute' (120 pulsaciones por minuto), de Robin Campillo; 'Wonderstruck', de Todd Haynes; 'The Big Sick', de Michael Showalter; 'Call Me By Your Name', Luca Guadagnino; y 'Loving Pablo', dirigida por Fernando León de Aranoa, que clausurará la sección fuera de concurso.

El Premio del Público Ciudad de Donostia/San Sebastián consta de dos reconocimientos, el galardón a la mejor película, dotado con 50.000 euros, y a la mejor película europea, provisto con 20.000.