El PP acusa a Montón de generar inseguridad con su "inacción" y sus "contradicciones" ante el brote de legionela

24/08/2017 - 15:56

El coordinador de Política Social del PP en las Corts Valencianes, José Juan Zaplana, ha acusado a la consellera de Sanidad, Carmen Montón, de "generar un clima de inseguridad y alarma social entre la población con su "inacción, sus contradicciones y falta de información", en la gestión del brote de legionela detectado en la localidad valenciana de Chiva.

En un comunicado, Zaplana ha advertido que la titular de Sanitat "solo tiene dos salidas ante la situación de alarma social que ha generado: o cesar a la directora general de Sanidad o dimitir, que sería lo más digno". "Ha demostrado no estar a la altura que la sanidad valenciana se merece", ha aseverado.

En este sentido, ha calificado de "esperpéntica" la gestión de la Conselleria tras la detección del brote de legionela. Según él, primero "anunciaron que el brote estaba cerrado sin haber averiguado dónde estaba el foco, luego "delimitan el brote a la red de abastecimiento", más tarde "la empresa que gestiona la red lo desmiente" y, para finalizar, "la Conselleria se desmiente a sí misma y confiesa que el brote no está cerrado".

El 'popular' también ha tildado de "alarmante" la "inacción e incompetencia" del departamento que dirige Montón. "No puede ser que, casi un mes después de declararse el brote de legionela en Chiva, aún no sepamos qué ha pasado, en qué punto de la localidad ha sido, ni cómo ha pasado; si hay foco o no y si está realmente controlado".

Para Zaplana, "la gravedad del asunto exige de nivel institucional", porque, a su juicio, "no se puede consentir que la conselleria juegue con la salud de los valencianos, que haya falta de transparencia y que no se haya aportado ningún tipo de información".

"La salud de los valencianos no entiende de subterfugios, entiende de información y transparencia, ese es el único camino para tranquilizar a una población", ha reivindicado.

"GALIMATÍAS SANITARIO"

Ante esta situación, ha lamentado que "los valencianos ya no saben si confiar en la Conselleria o si poner en cuarentena lo que se está diciendo desde el Consell", mientras "la realidad es que asistimos a un galimatías sanitario" porque "desde el ayuntamiento se dice una cosa, desde la Conselleria otra y desde la empresa de aguas una diferente".