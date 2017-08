El PSOE de Santa Eulària (Ibiza) denuncia la "falta de transparencia" del equipo de gobierno

24/08/2017 - 16:15

El grupo municipal socialista en Santa Eulària (Ibiza) ha reiterado sus denuncias ante la "falta de transparencia" del equipo de gobierno "que oculta información a los concejales de la oposición sobre los acuerdos que afectan a los intereses de los ciudadanos del municipio".

IBIZA, 24 (EUROPA PRESS)

Así, han lamentado que todavía no les han facilitado la información requerida en relación a preguntas con solicitud de respuesta presentadas en el pleno de julio y que estaban relacionadas con la facturación del suministro de agua desalada, entre otras cosas.

Los socialistas han recordado el derecho de los concejales de la oposición a obtener del alcalde o del equipo de gobierno datos o informaciones que resulten precisos para el desarrollo de su función, tal y como establece la Ley de Bases de Régimen Local.

El portavoz Vicent Torres 'Benet' ha lamentado que la última acta de la Junta de Gobierno Local fue remitida a su grupo el pasado 28 de abril, "cuando se supone que tienen 10 días para enviarlas.

Además, es una vergüenza que el equipo de gobierno cuelgue estas actas en la web corporativa antes de comunicarlas por escrito a los grupos de la oposición".

Asimismo, ha dicho que esto es "un ejemplo más" de la falta de transparencia del equipo de gobierno, "que se niega a dar a los concejales socialistas información sobre contratos o facturaciones".

"El PP sólo habla de transparencia cuando hay elecciones y después en los lugares donde no gobierna. Donde gobierna, como es Santa Eulària, no quieren saber nada. Lo grave del caso es que no hablamos sólo de acceso a la información por parte de la ciudadanía, sino que incumplen un precepto básico y fundamental para garantizar la democracia, como es el acceso a la información por parte de los concejales de la oposición", ha dicho.

Torres ha reiterado que trabajarán para que el Ayuntamiento "deje de ser el actual búnker de opacidad que ha construido el alcalde".