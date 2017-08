Tribunales.- Condenado a ocho meses tras ser sorprendido por la Policía intentando robar una batería de coche

24/08/2017 - 16:44

La Audiencia Provincial de Sevilla ha desestimado el recurso de apelación presentado por un hombre condenado a ocho meses de prisión como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas, al intentar robar la batería de un coche estacionado en Dos Hermanas. Así, la Audiencia confirma la condena inicial del Juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla.

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

Según se recoge en el relato de hechos probados de la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el autor de los hechos habría usado como gancho una pieza de plástico del paragolpe de un vehículo estacionado en Dos Hermanas, para abrir el capó del vehículo y desmontar la batería con intención de robarla.

No obstante, no pudo consumar el robo porque fue sorprendido por agentes de la Policía Nacional, según la sentencia. Asimismo, el vehículo no sufrió desperfecto alguno y su propietario no reclamó indemnización.

Ante la condena inicial del Juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla, este hombre presentó un recurso de apelación alegando "error en la apreciación de la prueba" con vulneración del principio de presunción de inocencia. El condenado, en concreto, alegó que no forzó la cerradura del capó y que simplemente vio la batería debajo del coche. A partir de ahí, y como tal extremo le resultó extraño según su versión, "tiró un poco del capó hacia arriba y se abrió", tras lo cual lo cerró tras comprobar que la batería no estaba en el vehículo.

No obstante, la Audiencia Provincial señala que frente a esta versión de los hechos, los agentes que sorprendieron a este hombre encontraron una pieza de plástico "susceptible de ser utilizada para la apertura del capó". Por ello, y dada la "inverosímil versión" del individuo, la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de apelación presentado por el condenado, confirmando así la sentencia inicial.