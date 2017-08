CCOO pide un turismo socialmente sostenible donde la ciudad no sea "parques temáticos" y evitar la "burbuja"

El sindicato CCOO ha reclamado un cambio de modelo turístico, para que sea "socialmente sostenible", donde se apueste por el "empleo de calidad y salario decente para sus trabajadores", de forma que los centros de las ciudades "no sean parques temáticos", y así se logre evitar la "burbuja de la especulación turística".

El sindicato ha abogado ante esta realidad por que se establezca un pacto "a favor de la hostelería reglada, contra la economía sumergida y por la regulación de las viviendas de uso turístico en el conjunto del Estado español".

El secretario de Política Institucional de la Federación Estatal del Sindicato Servicios de CCOO, Gonzalo Fuentes, considera en un escrito remitido a Europa Press que el modelo turístico actual, tanto español como andaluz, "da señales de masificación en algunos destinos turísticos y precariedad laboral", por lo que "por ello se produciendo un creciente sentimiento de rechazo hacia la industria turística en parte de la población, motivado por varios factores".

Tras reconocer que en Andalucía aún no han aparecido problemas de la llamada 'turismofobia', debido a su perímetro y al hecho de que "en Andalucía se han regulado unas 22.000 viviendas turísticas, que antes eran alegales o extra-hoteleras", además de a la "amplitud de muchos destinos turísticos que hay en la comunidad autónoma andaluza".

No obstante, CCOO sí cree que Andalucía "sí tiene problemas de destino masificado, ya que la masificación turística y la precariedad laboral es un problema general del deterioro de la convivencia a causa del exceso que genera", de manera que "los beneficios del turismo llegan a unos pocos y el malestar a muchos".

Estando de acuerdo con el actual decreto que regula las viviendas turísticas en Andalucía, CCOO se plantea si son necesarios cambios "sobre todo porque, ante la fuerte demanda, está teniendo un 'efecto llamada', ya que pisos que se alquilaban a vecinos de los centros históricos de Sevilla, Granada o Málaga y otras ciudades, hoy sus propietarios los alquilan para viviendas turísticas ilegales o legales, porque le dan mucha más rentabilidad".

De esta forma, advierte de que la masificación alojativa "se ha convertido en un goteo silencioso para acabar desplazando a la población autóctona y altera la morfología urbana de las ciudades".

Considera que con esta situación "se están perdiendo vecinos en muchos centros de las ciudades y cada vez estamos convirtiendo éstos en parques temáticos, perdiendo autenticidad, así como nuestra cultura e idiosincrasia, por lo tanto van creciendo unos destinos turísticos más estandarizados en el conjunto del Estado".

CCOO ha agregado que en muchas ciudades, "los espacios comunes están siendo sustituidos por negocios en las terrazas, en espacios públicos, como plazas o aceras", de forma que "la impresión que tienen muchos ciudadanos es que la especulación urbanística está siendo sustituida por la especulación turística, y, si algún día estalla la burbuja, pagarán los de siempre".

Por ello, el sindicato considera que "es hora que las administraciones con competencia en materias turísticas, tanto los ayuntamientos, comunidades autónomas, como el Gobierno, a nivel central, no se ponga 'de perfil', o se dediquen a hablar de las 'bondades' y la riqueza y el empleo que genera la industria turística, haciendo campaña de sensibilización, pasando a la ofensiva, atacando las críticas al modelo turístico, que, desde CCOO, no hemos compartido y hemos condenado en las formas, cuando se llevan a cabo actos de 'vandalismo' contra infraestructuras turísticas".

A su juicio, los empresarios y el Gobierno "no pueden seguir cogiendo el 'rábano por las hojas' ya que se volverían a equivocar como hasta ahora". Considera el sindicato que "no es un problema de marketing, ya que en nuestra opinión debemos ir al fondo y no utilizar la 'turismofobia' como un 'espantapájaros', que sacan a relucir cuando alguien critica cómo está montado el negocio turístico".

Por tanto, considera "urgente" que "no se pierda el tiempo y ponerse a trabajar en un cambio de modelo turístico, socialmente sostenible, apostando por empleo de calidad y salario decente para sus trabajadores, como llevamos muchos años reclamando desde CCOO".

"La inmensa mayoría está a favor de la industria turística, y lo que se está pidiendo es un cambio de modelo, tanto en términos fiscales como laborales", ha abogado el sindicato, para el que sería necesario "fortalecer una fiscalidad que no solo repare los daños producidos por la actividad turística sino que promueva también otras actividades que reduzcan la dependencia del turismo en ciertas áreas".

Considera que "hay que acabar con este modelo basado en la cantidad y no en la calidad, por lo que no podemos seguir pensando que cada año debemos seguir pensado en superar récord, ya que no es sostenible subir cada año en más turistas".

Así, pues, a su juicio, "lo que habría que hacer es aumentar las estancias y los gastos, para ello es imprescindible aumentar la calidad en el servicio, con el objetivo de creación de empleo de calidad y derechos, basado en contratación estable y salarios dignos, porque una persona bien pagada, reconocida y bien tratada, ofrece un servicio de mucha más calidad y ello redunda en la satisfacción de un turista, que además hay que intentar fidelizar".

LA 'CARA B DEL TURISMO'

Ha lamentado que "el problema que tenemos ahora es que el empleo que está generando el turismo es la 'cara B del turismo', ya que cada vez es más precario, con inestabilidad, temporalidad, baja remuneración, sobrecarga de trabajo, contratación a tiempo parcial, que, a menudo, deriva en fraude, subcontrataciones cada vez más extendidas, abusos de diversos tipos, situaciones flagrantes de discriminación y desigualdad para las mujeres y elevados riesgos en la salud tanto física como psíquica".

Asimismo, CCOO ha apuntado que "la expansión del turismo no solo contribuye muy poco al bienestar común en determinadas poblaciones, sino que además conlleva daños cada vez mayores sobre su entorno", con fenómenos como "sobresaturación y aglomeración en el transporte y determinados espacios, incremento de los precios, expulsión hacia las periferias del vecindario de ciertas áreas turistizadas que no pueden competir con las rentas del alojamiento turístico, contaminación, incremento del gasto público destinado a subvencionar sus necesidades, destrucción de territorios naturales".

Por tanto, CCOO cree que es necesario apostar por políticas que "apoyen el turismo socialmente responsable que cambien esta realidad para que hagan posible la convivencia entre vecinos y turistas, apostando por un modelo de turismo sostenible que evite los problemas de convivencia que están apareciendo hoy en muchas ciudades españolas a nivel general".

En este punto, para el sindicato "es fundamental llevar a cabo campañas de información y una actuación inspectora para la detección y corrección en la prestación de servicios turísticos en clandestinidad y en el cumplimiento de la normativa turística".