Flores replica al PP que "más de 6.000 desempleados se han beneficiado" de las medidas de empleo de Espadas

24/08/2017 - 19:52

El concejal de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores (PSOE), ha defendido en respuesta a las críticas del PP en materia de empleo, que durante los dos años de mandato de los socialistas, "más de 6.000 desempleados se han beneficiado de los planes de empleo impulsados por el propio Consistorio".

SEVILLA, 24 (EUROPA PRESS)

Frente a esto ha situado el mandato del PP, al que ha calificado "como el del engaño de un candidato que se presentó como el alcalde del empleo y fue incapaz de poner en marcha en cuatro años ni una sola medida encaminada a frenar el aumento del paro en la ciudad".

Flores ha destacado que los programas de empleo impulsados por el Ayuntamiento con el Gobierno de Espadas han contribuido decisivamente a la disminución del paro en Sevilla, al pasar de 85.694 desempleados cuando concluyó el mandato del PP, a 72.400 registrados el pasado mes de julio, en un contexto general de reducción del paro en el conjunto de Andalucía y España. El delegado ha recalcado que desde el Gobierno municipal "no sólo hemos impulsado iniciativas para crear empleo, sino que además hemos innovado con la puesta en marcha de novedosos programas destinados a la contratación y también a mejorar la formación de los desempleados gracias a la realización de prácticas en empresas, itinerarios de inserción o cursos de formación".

En este tiempo, según el edil, se han puesto en marcha programas de empleo propios "con elevados niveles de inserción laboral" como la Escuela Social de Hostelería de Torreblanca, los seis centros de inserción laboral a través del programa Integra a los que han accedido más de 1.200 personas o los convenios firmados con empresas y entidades. Asimismo, alega que se han iniciado programas de empleo para la rehabilitación de locales para emprendedores y se ha aprobado el primer pliego de cláusulas sociales y ambientales de la ciudad.

A esto se sumará próximamente "la puesta en marcha de un novedoso programa de empleo que subvencionará la contratación de jóvenes de entre 16 y 20 años de zonas desfavorecidas por parte de empresas y entidades".

Igualmente, ha señalado el papel del Ayuntamiento en los planes autonómicos de contratación temporal de personas desempleadas, canalizados a través de los consistorios, la reapertura de las oficinas del Andalucía Orienta al ser restituido dicho programa autonómico o la recuperación de los recursos de empleo del Polígono Sur, buena parte de ellos dependientes de la Junta de Andalucía y suspendidos durante una larga temporada.

En este sentido, Flores ha preguntado "¿cómo es posible que los concejales que tuvieron responsabilidad de gobierno, como Alberto Díaz y Beltrán Pérez, su sucesor como portavoz, y que son los mismos que ahora están en la oposición, se pasaran cuatro años diciendo que no podían hacer nada en materia de empleo porque el Ayuntamiento no tenía competencias y ahora se permitan el lujo de hacer recomendaciones y de criticar a un gobierno municipal que ha demostrado no solo que es posible, sino que además es nuestra obligación contribuir a la creación de empleo desde el ámbito municipal?".