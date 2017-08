El PP granadino inicia su curso político en Órgiva "con más fuerza que nunca"

24/08/2017 - 22:49

El PP de Granada ha iniciado este jueves en Órgiva un nuevo curso político "con más fuerza que nunca" arropado por el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, y un aforo repleto de militantes y distintos cargos públicos del partido, entre ellos Ángel García y Raúl Orellana, el presidente y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Órgiva, respectivamente.

ÓRGIVA (GRANADA), 24 (EUROPA PRESS)

En el acto, el presidente provincial del PP granadino, Sebastián Pérez, reiteró que su partido está perfectamente "preparado" para afrontar los retos inminentes: recuperar la Alcaldía de Granada, los ayuntamientos "que nos arrebataron en los despachos" y el gobierno de la Diputación Provincial.

También, a su juicio, lo está el PP de Órgiva. Pérez ha hecho alusión a la fallida moción de censura en el municipio y ha manifestado que "Ciudadanos no es de fiar, se ha entregado a la izquierda; el único partido moderado es el PP".

Sebastián Pérez ha mostrado su orgullo por iniciar un nuevo curso en Órgiva, en La Alpujarra, una tierra que "sigue sufriendo el abandono de las instituciones socialistas". Así, junto con el presidente del PP-A, Juanma Moreno, han recordado las principales demandas de la comarca que se han convertido en proyectos "prometidos hace décadas y que no terminan de ver ni el más mínimo rayo de luz".

En el caso de Órgiva, han citado el Centro Hospitalario de Alta Resolución, el Palacio de Justicia o la carretera entre Órgiva y Vélez de Benaudalla, "por no mencionar los más de 100 kilómetros en carreteras pendientes de reparar en toda la comarca y en los que no se ha hecho nada". "Pero están muy contentos porque en Soportújar han hecho la escultura de una bruja, que pesa siete toneladas: yo llevo viniendo 40 años en la Alpujarra y no he visto ninguna bruja", ha ironizado Pérez.

Este "abandono permanente" preocupa a los populares granadinos. Por eso, Pérez ha reclamado a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que "trabaje y cumpla con la Alpujarra y con Granada". El presidente provincial ha criticado a la presidenta de la Junta por no suspender sus vacaciones a pesar de las tragedias ocurridas en Barcelona y el Hospital de Valme y se ha preguntado "qué tendrá que pasar para Susana Díaz interrumpa sus vacaciones", una crítica en la que ha coincidido también con el presidente del PP andaluz.

A juicio de Pérez la "desidia" del socialismo con Granada y Andalucía es "más que evidente". En el caso de la provincia lo ha ejemplificado también con "una Diputación Provincial cerrada por vacaciones", con un presidente "más preocupado en publicitar su tour personal para acceder a la Secretaría General del PSOE en Granada que en atender las necesidades de los municipios".

Tanto Pérez como Moreno han criticado que la comarca continúe "sin una verdadera promoción turística de la zona" y sin un plan integral que mejore la economía, el empleo y la prosperidad de la Alpujarra.