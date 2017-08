Vara, partidario de "hablar" entre los partidos para "cerrar la construcción del Estado Autonómico" abierta en 1978

24/08/2017 - 23:15

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha mostrado partidario de "hablar" entre los diferentes partidos para "cerrar" la construcción del Estado Autonómico abierta, según ha apuntado, con la Constitución de 1978.

MÉRIDA, 24 (EUROPA PRESS)

"Siempre he dicho que no tengo ningún problema siempre que la unidad de España y la soberanía del pueblo español no se toque en hablar de aquello que tengamos que hablar en el futuro para cerrar la construcción del Estado Autonómico que está sin cerrar", ha espetado, en temas como la seguridad, la defensa nacional, la sanidad o la educación.

Así, preguntado sobre el concepto de plurinacionalidad esta noche en una entrevista en "La Linterna" de COPE, recogida por Europa Press, el presidente extremeño ha señalado que "este país lo tenemos que terminar de construir", algo que según ha dicho se logrará "haciendo todos el mismo esfuerzo que los constituyentes hicieron en el año 78".

En este sentido, ha defendido que en el Congreso del PSOE "salió que nadie pone en duda ni la unidad de España ni la soberanía que reside en el pueblo español", y ha apostado por "hablar" para "intentar entre todos decidir para cerrar lo que los constituyentes del 78 abrieron que era una realidad diferente a la que entonces había, en la que en España lo único que había eran regiones".

PSOE

Por otra parte, preguntado sobre si ha resultado positivo para el PSOE que Pedro Sánchez vuelva al liderazgo del partido, Vara ha dicho que "esa impresión da" y que "es algo que parece indiscutible", ante el "hecho" de que --ha subrayado-- se ha abierto "una diferencia con Podemos significativa" que, a su juicio, "aclarará también las situaciones en el futuro de cara a las decisiones" que se tengan que ir "tomando".

También, sobre si el PSOE está ya bien cosido tras el proceso interno sufrido a nivel nacional, Vara ha dicho que "todos los procesos internos" como el vivido, ha dicho, por su partido, "dejan heridas que llevan tiempo (coserlas)"; al tiempo que ha reconocido que en el seno de su formación se está "en el camino de irlas cosiendo e irlas superando".

En este punto, ha dicho que cuando pase "un tiempo" se verá "hasta qué punto ha sido importante" del proceso vivido en el seno del PSOE, que según ha dicho "no ha sido fácil", dentro de una "nueva realidad" de una sociedad que "no sólo quiere votar cada cuatro años, sino que quiere participar activamente en la vida interna de las organizaciones a las que pertenecen".

Por otra parte, preguntado sobre una futura coalición entre PSOE y Podemos a nivel nacional, ha recordado que él "siempre" ha dicho que "son los ciudadanos los que van marcando el camino y los que deciden el día que van a votar".

"Estamos en una realidad diferente que va a tardar tiempo en cambiar", ha dicho Vara, quien ha añadido que las encuestas dicen que "hay una cierta estabilidad en la intención de voto" en España, y que se va hacia un "escenario nuevo y distinto" del bipartidismo que "ya no existe", y tras lo cual "hay que intentar conformar mayorías" y "ser útiles al país para intentar resolver los problema de los ciudadanos".

AVERÍAS EN EL TREN A EXTREMADURA

Por otra parte, sobre averías sufridas en los últimos meses en el tren Madrid-Extremadura, tras incidir en que "ya no es momento de echar culpas" porque "culpas" la han tenido "todos" los gobiernos, ha recalcado que la región tiene "trenes del siglo XIX" y que "la paciencia se ha acabado".

En este sentido, ha reiterado que "el próximo otoño" se van a realizar "movilizaciones" enmarcadas "en la defensa de lo que entendemos que es de derecho" para Extremadura, para que la región cuente con en ferrocarril "digno".

"En otoño vamos a hacer movilizaciones", ha dicho, porque "el transporte ferroviario desde luego es un desastre" en la comunidad, ha apuntado. "Y vamos a movilizarnos no contra nadie", sino para que se ponga una "solución" a la "realidad" del tren en Extremadura, ha concluido.