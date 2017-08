Bajan en Calahorra hasta cuatro puntos la inasistencias al hospital tras recordar las citas por SMS

25/08/2017 - 9:54

La Fundación Hospital Calahorra está implementando desde el inicio del año un sistema de recordatorio de la cita con el especialista mediante el envío de SMS a los usuarios de su zona de influencia con el objetivo de reducir la inasistencia a las consultas médicas, es un problema frecuente, que origina pérdida de recursos e ineficacia. Ello ha propiciado que hayan bajado las inasistencias en cuatro puntos.

LOGROÑO, 25 (EUROPA PRESS)

Los centros sanitarios de los diferentes servicios regionales de salud constatan esta circunstancia que incide en su normal funcionamiento, se trata de enfermos que dejan pasar la cita que tienen concertada sin avisar a tiempo, al centro de especialidades u hospital, para que se pueda cubrir el hueco con otra persona.

En el caso del Hospital San Pedro, un 9 por ciento de los usuarios no acudió en 2016 a la consulta con el especialista; en Fundación Hospital Calahorra, un 14 por ciento, y en este último caso, ese porcentaje supone casi el doble de las consultas que se registran en un mes. Para reducir la incidencia del número de pacientes que no acude a su cita con el especialista, la Consejería de Salud ha ido poniendo en marcha de forma progresiva diferentes medidas correctoras, a las que este año se ha sumado Fundación Hospital Calahorra.

Se trata de una iniciativa que forma parte del Plan de Mejora en la Accesibilidad de Fundación Hospital de Calahorra, en el que la Consejería de Salud está trabajando desde 2015 y en el que han participado diferentes asociaciones, de la Plataforma Sanidad Riojana Igualitaria y los propios profesionales sanitarios.

Dicho Plan contempla, entre otros objetivos, incrementar la coordinación entre Fundación Hospital Calahorra y el Hospital San Pedro y también recoge, por ejemplo, la comunicación de citas a través de SMS para consultas, pruebas e intervenciones, así como el recordatorio de citación, también vía SMS.

Así, entre enero y julio, la Fundación Hospital Calahorra ha enviado 64.213 recordatorios de cita con el especialista mediante este sistema, lo que se ha traducido en una reducción de la tasa de inasistencia en el centro de más de cuatro puntos, al pasar del 14,7 por ciento al 10,5 por ciento en tan solo siete meses.

Estas medidas ya se llevan a cabo en el Hospital San Pedro y han permitido bajar el porcentaje de inasistencias a consulta con el especialista, en torno a un 9 por ciento, bien mediante llamadas recordatorias, 48-72 horas antes de la cita, para primeras consultas con más demanda, así como envío de SMS. De esta forma, y con ambos sistemas, el año pasado en el Hospital San Pedro se recordó a 108.404 usuarios su cita con el especialista, con un incremento de este tipo de notificaciones de un 4 por ciento con respecto a 2015.

Gracias a estos sistemas, la Consejería de Salud consigue que los incumplimientos para acudir a consulta se contengan y no alcancen los elevados porcentajes de hace unos años.

Desde la Consejería se resaltan las ventajas que conlleva para el conjunto sanitario que el usuario del sistema de salud de La Rioja, que no pueda acudir a una cita programada, la cancele con una simple llamada de teléfono. Esto permitiría adjudicar la cita a otro paciente, lo que contribuiría a agilizar la atención y mejorar la calidad de la asistencia. Esta petición de responsabilidad a los ciudadanos no es insignificante: el año pasado la media mensual de primeras consultas realizadas con el especialista ascendió a 20.000 entre ambos hospitales y las consultas no celebradas fueron 22.000; es decir, algo más de las que se llevan a cabo en un mes.

La inasistencia a las consultas programadas supone un elevado coste en cualquier sistema sanitario, ya que implica la infrautilización de los recursos humanos y materiales dispuestos para prestar una asistencia que finalmente no se realiza.