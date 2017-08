PP llama a Revilla a intervenir para poner fin a la "crisis de Gobierno" generada por la "fractura" del PSOE

25/08/2017 - 11:59

Sáenz de Buruaga garantiza que el PP "ha pasado página" en sus conflictos internos y se va a dedicar a Cantabria

SANTANDER, 25 (EUROPA PRESS)

El PP ha hecho este viernes un llamamiento al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC), a intervenir en la "crisis de Gobierno" y el estado de "interinidad", a su juicio, existente en el bipartito regional por la "fractura" en uno de los socios del Ejecutivo, el PSOE, y la situación de las consejerías socialistas, pendientes de posibles "cambios" tras la elección de Pablo Zuloaga como líder de ese partido.

En una rueda de prensa, la presidenta de los 'populares' cántabros, María José Sáenz de Buruaga, se ha preguntado "hasta cuándo va a esperar" el presidente regionalista para intervenir y resolver esta "crisis" en su Ejecutivo, la cual, según la líder del PP, se produce en un "momento crucial" de la legislatura, en el inicio de la recta final y cuando la Comunidad ya está --ha dicho-- "cogida por alfileres".

"Es lo único que le faltaba", ha dicho Sáenz de Buruaga, que ha vuelto a criticar la situación en la que se encuentra Cantabria, una Comunidad Autónoma, según ha dicho, "rezagada" del resto de España, que crece por debajo de las demás y es una de las que genera menos empleo, mientras se muestra como un "alumno aventajado en otros indicadores nada aconsejables", como el déficit, la deuda, la morosidad o la tasa de riesgo de pobreza y con servicios públicos, como la sanidad o dependencia, en "deterioro".

"Algo no va bien en Cantabria y precisamente dentro de casa", ha opinado Sáenz de Buruaga, que ha vuelto a culpar de la situación de la comunidad a un bipartito PRC-PSOE "agotado", "sin proyecto" y que está "a otra cosa". Así, ha considerado que si la comunidad "aguanta" es por las políticas del Gobierno central (PP), que están ejerciendo de "salvavidas".

La dirigente 'popular' ha señalado que si hace unos meses el riesgo de que ésta fuera una "legislatura perdida" era "elevado", ahora ese riesgo es "extremo", una "certeza" y "a punto de ser irreversible".

"ALGUIEN TIENE QUE TOMAR EL MANDO", DICE BURUAGA

Por todo ello, cree que "alguien tiene que tomar el mando" porque Cantabria "no se gobierna sola". Así, ha instado al PSOE a "hacer una reflexión" y a tomar una decisión sobre si finalmente va a hacer cambios en las consejerías socialistas del Gobierno (la de Economía, Hacienda y Empleo; la de Sanidad; la de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, y la de Educación, Cultura y Deporte).

Y si el PSOE no lo hace, la líder 'popular' ha llamado a un Revilla, a su juicio, "ausente" a intervenir para solucionar esta situación de "interinidad" que, en su opinión, tiene "paralizado" al Ejecutivo regional desde hace mes y medio y está afectando a la "estabilidad" y gobernabilidad de la comunidad autónoma.

Al igual que ya afirmó hace unas semanas el portavoz del PP, Íñigo Fernández, Sáenz de Buruaga cree que si se van a hacer cambios en los consejeros del PSOE o en sus equipos deben hacerse "ya" y si no se van a llevar a cabo cree que debe hacerse público ahora y los responsables de estos departamentos del Ejecutivo confirmados para que puedan seguir desempeñando su labor. Y es que, en su opinión, mantener a consejeros y equipos "interinos" es una "absoluta irresponsabilidad".

A preguntas de los periodistas, la presidenta del PP no ha querido pronunciarse acerca de si debe haber o no cambios en las consejerías socialistas. "Yo ahí no me corresponde entrar", ha afirmado la 'popular', que considera que eso es algo que debe determinar el PSOE y Revilla como presidente de Cantabria.

DISTINTOS ESCENARIOS POLÍTICOS PARA CANTABRIA

Y cuestionada también por la posibilidad de un adelanto electoral, ha opinado que éste sería "muy difícil de justificar" desde el "punto de vista del interés público". Tampoco, ha querido adelantar si ante una hipotética ruptura del Gobierno bipartito, el PP estaría dispuesto a hablar con Revilla.

"Cuando las cosas están como están no podemos adelantar acontecimientos de ningún tipo", ha dicho la líder popular, que "no cree" que vaya a darse el caso de esa ruptura.

EL PP "HA PASADO PÁGINA"

Lo que sí ha asegurado la popular es que su partido, el PP, "ha pasado página" en sus tras unos meses "duros" y "muy complicados" por los enfrentamientos internos tras el Congreso regional --sobre el que hay procedimientos judiciales abiertos en los tribunales--.

Sáenz de Buruaga cree que ha habido "tiempo suficiente para que quien quiera integrarse lo haga" y ha asegurado que no va a dedicar "un minuto más" a "conflictos estériles".

"Vamos a hacer lo que hemos venido a hacer", ha dicho la presidenta del PP, que ha defendido que el partido que dirige se va a dedicar a Cantabria y a responder las "demandas" de los ciudadanos y a colocar a la formación en "las mejores condiciones" para afrontar la próxima cita electoral "venga cuando venga".

EJERCERÁ DE PORTAVOZ "CUANDO CREA QUE DEBE HACERLO"

Ha sido preguntada también por la situación del grupo parlamentario, donde nueve de los trece diputados se han mostrado díscolos con algunas decisiones adoptadas por el Comité Ejecutivo regional que ella preside, como la del relevo del actual portavoz parlamentario, Eduardo Van den Eynde, afín al anterior presidente del partido, Ignacio Diego, y que durante la campaña del Congreso acusó a Sáenz de Buruaga de "traición".

Según ha reconocido, en ese asunto del portavoz parlamentario no se ha avanzado "nada" y sigue "encallado". Pese a ello, ha anunciado que ella, como presidenta del partido y del grupo parlamentario, ejercerá de portavoz "cuando crea que debe hacerlo", "dentro y fuera del parlamento". "Todo esto es secundario", ha afirmado Sáenz de Buruaga, que considera que hay cuestiones que afectan al partido que "se van a ir diluyendo".

En cuanto al futuro de los diputados 'díscolos', entre los que se encuentra el anterior presidente del partido Buruaga, ha señalado que eso está ahora en manos del Comité Nacional de Derechos y Garantías del PP. "No es mi competencia ni tampoco mi prioridad", ha afirmado.

Sáenz de Buruaga cree que, a pesar de la situación en el grupo parlamentario, su partido "va a demostrar" que es "posible" ejercer su labor. "Cantabria va a tener al Partido Popular", ha aseverado.