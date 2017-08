Seleccionados 14 cortos de 13 países para el XVI Encuentro de Estudiantes de Cine del Festival de San Sebastián

Participarán unos 60 estudiantes y habrá clases magistrales a cargo de cineastas como Todd Haynes o Nobuhiro Suwa, entre otros

El XVI Encuentro internacional de Estudiantes de Cine, que se celebra entre el 25 y el 29 de septiembre en Tabakalera de San Sebastián en el marco del Festival Internacional de Cine donostiarra, ha seleccionado 14 cortometrajes de alumnos de 110 escuelas de cine de 13 países (Alemania, Argentina, Bélgica, Croacia, España, Estados Unidos, Francia, Israel, México, Portugal, República Checa y Rusia).

En rueda de prensa en Tabakalera, la directora de este centro, Ane Rodríguez, junto al director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, han dado cuenta de los detalles de este encuentro que acogerá clases magistrales de Raymond Depardon y Claudine Nougaret, Todd Haynes y Christine Vachon, Marine Francen, Nobuhiro Suwa y José Luis Torres Leiva, quien además presidirá el jurado encargado de seleccionar los ganadores.

Rodríguez ha indicado que se han presentado 209 cortos de 45 países y 110 escuelas entre los que se han seleccionado los 14 trabajos que se proyectarán en el encuentro de este año.

Rebordinos ha recordado que "una de las apuestas" del Zinemaldia para los próximos años es "el apoyo a nuevos talentos y a la gente que comienza en el mundo audiovisual", por lo que este Encuentro "crece en presupuesto, días y clases magistrales", con el apoyo, además, de la Capitalidad Europa de la Cultura San Sebastián 2016 de la cual es "legado".

Según ha indicado, esta XVI edición los participantes, con en torno a 60 estudiantes, contará con la presencia de "destacados profesionales de la industria cinematográfica" que presentan sus películas en el Festival de San Sebastián y que ofrecerán proyecciones y clases magistrales.

De este modo, el lunes 25 a partir de las 11.15 horas habrá una sesión con el director y la productora de '12 jours/12 days', Raymond Depardon y Claudine Nougaret, respectivamente; y el martes 26 a partir de las 15.30 horas habrá otra con Todd Haynes y Christine Vachon, director y productora de 'Wonderstruck', que estará en la sección 'Perlas' del Zinemaldia.

El miércoles 27 a las 16.00 horas la proyección y clase magistral correrá a cargo de José Luis Torres Leiva, director de 'El sueño de Ana', que se presenta en 'Zabaltegi', y de 'Obreras saliendo de la fábrica' y presidente del Jurado del XVI Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine.

Por último, el jueves 28 a las 16.00 horas habrá una sesión con la directora de 'Le Semeur/The Sower' Marine Francen y el viernes a partir de las 11.00 horas otra con el director de 'Le lion est mort ce soir/ The Lion Sleeps Tonigth' que participa en Sección Oficial.

Tanto las proyecciones de los cortometrajes seleccionados como las clases magistrales se desarrollarán en la sala de cine de Tabakalera.

Las clases magistrales, que incluirán proyecciones de los trabajos de los cineastas y conversaciones con el equipo de la película, son sesiones reservadas a los estudiantes y a un número limitado de espectadores, que podrán inscribirse en la página web de Tabakalera, y acreditados del Festival, que accederán a través de invitaciones, mientras que las entradas para los distintos pases de cortometrajes se podrán adquirir a través de los canales de venta habituales del Festival de San Sebastián.

CORTOS SELECCIONADOS

Los 14 cortometrajes seleccionados para esta edición del Encuentro son '13+' de Nikica Zduninç (Croacia); '212' de Boaz Frankel (Israel); 'De Madrugada' de Inês de Lima Torres (Portugal); 'Deux égaés sont morts/Two youths died' de Tommaso Usberti (Francia); 'Find fix finish' de Sylvain Cruiziat (Alemania); 'Fiora' de Martina Juncadella (Argentina); 'Heimat/Homeland' de Sam Peeters (Bélgica); y 'L'home llop/The wolfman' de Lluís Sellarès (España).

También se proyectarán 'Microcastillo' de Alejandra Villalba (México); 'The jungle knows you better than you do' de Juanita Onzaga (Belgica-Colombia); 'Vezení/Imprisoned' de Damián Vondrásek (República Checa); 'Wandervogel' de Mina Fitzpatrick (EEUU); 'Ya ostayus/I'm staying' de Grigory Kolomytsev (Rusia); y 'Zeit der unruhe/News' de Elsa Rosengren (Alemania).PREMIOS

Un jurado compuesto por estudiantes, presidido por un profesor y seleccionado por Orona Fundazioa otorgará el Premio Orona dotado con 5.000 euros. Además, un jurado específico, compuesto por los estudiantes de las escuelas participantes y presidido por Torres Leiva, decidirá a qué realizador otorgar el Premio Panavision, que consiste en la cesión de un equipamiento completo de una cámara RED Epic y lentes Primo estándar para cuatro semanas de rodaje, o un crédito de 10.000 euros para alquilar cualquier material Panavision.