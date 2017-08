Oltra pide que el Pacto de Estado estudie apartar a los menores de los padres condenados por maltrato

25/08/2017 - 12:59

Enlaces relacionados Los clientes de casi un millar de comerciones de Murcia podrán optar a premios de 200 euros durante el mes de septiembre (24/08)

La Generalitat quiere equiparar las ayudas a víctimas de violencia de género a las de víctimas del terrorismo: "Esto es terrorismo"

VALÈNCIA, 25 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, considera que "cuando hay una situación acreditada de maltrato físico a una mujer por parte de su pareja o expareja hay que revisar que ese padre pueda tener visitas y contacto con sus hijos" y así lo va a reivindicar en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género. A su juicio, "para proteger a ese menor hay que apartarlo de la persona que lo está maltratando directa o indirectamente, porque ver cómo maltratan a tu madre es un maltrato".

Así lo ha asegurado la consellera en una entrevista concedida a Europa Press al ser preguntada por el caso de Juana Rivas, sobre el que no ha querido pronunciarse: "No me gusta hablar sobre casos concretos porque cada caso tiene la dificultad de que no siempre se conocen los pormenores, pero sí me gusta plantear los temas desde lo global".

De esta manera, en términos generales ha recordado que las cifras muestran que "el 44 por ciento de niños y niñas hijos de mujeres víctimas de violencia de género son víctimas directas", es decir, que "igual que se ejerce la violencia sobre la madre se ejerce directamente sobre los niños", mientras que en el resto de los casos los menores son víctimas indirectas "porque cuando un niño ve cómo se le pega a su madre se le está maltratando".

Por ello, Oltra considera que "mantener relación con una persona que está maltratando a un niño es, sencillamente, ir contra el interés superior del menor" y para protegerlo "hay que apartarlo de la persona que lo está maltratando directa o indirectamente".

Además, ha subrayado la importancia de "romper la rueda" que hace que "muchos niños cuyas madres han sido maltratadas acaban siendo maltratadores y niñas cuyas madres han sido maltratadas acaban siendo víctimas, porque al final en los procesos educativos los niños acaban haciendo lo que ven, no lo que se les dice que hagan".

Consciente de que esta cuestión excede a las competencias autonómicas, Oltra ha señalado que esta es una idea que "hay que poner encima de la mesa" del Pacto de Estado y van a reivindicar que así sea: "Cuando un hombre maltrata a la mujer está maltratando a sus hijos y hay que proteger a esos niños de ese maltrato".

PACTO VALENCIANO

Por otra parte, preguntada sobre el pacto valenciano, que se prevé esté listo este mes de septiembre, ha destacado la implicación de todos los agentes políticos, sociales y económicos para erradicar la violencia contra la mujer y ha recordado que, entre sus novedades, el Consell quiere equiparar la cuantía de las ayudas a las víctimas a las ayudas de víctimas del terrorismo porque también lo es.

Asimismo, Oltra ha aseverado que "si todo va bien" la legislatura acabará con recursos residenciales para estas mujeres en todas las ciudades de más de 100.000 habitantes y ha subrayado que ya se ha duplicado el Infodona y se va a ampliar el Mujer24Horas, además de dignificar recursos en algunas localidades y aumentar el presupuesto.