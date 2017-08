Renfe retirará el 31 de agosto la pasarela de Granollers Centre para conectar con los andenes

25/08/2017 - 13:15

La pasarela de la estación de Rodalies Granollers Centre --R2, R8 y R11--, que está en plena renovación, que conecta con los diferentes andenes dejará de estar operativa a partir del 31 de agosto, cuando Renfe iniciará su retirada.

GRANOLLERS (BARCELONA), 25 (EUROPA PRESS)

Así lo han dicho este viernes fuentes de la operadora a Europa Press, que han precisado que se volverán habilitar los pasos subterráneos, después que a finales de marzo se cerraran para el desarrollo de las obras que deben modernizar la estación y hacerla accesible.

También han sostenido que los ascensores, previstos de instalar en el marco de estos trabajos, todavía no estarán activos y que no hay fecha, pero se espera que estén "lo antes posible" y han remarcado que el paso a nivel existente no se habilitará más.

En este sentido, han mantenido la recomendación a las personas con movilidad reducida de bajar en Les Franqueses del Vallès - Granollers Nord, la siguiente estación --R2--, y posteriormente desplazarse hasta Granollers.

Estas intervenciones cuentan con un presupuesto de 960.000 euros y un plazo previsto de ejecución, en un primer momento, de nueve meses, un calendario que las mismas fuentes han confirmado que se conserva, de esta manera, en el último trimestre de 2017 debería estar acabada la reforma de la estación.