Sigue la Comisión de Presupuestos pese a que PP ha pedido un receso para poner "sentido común" tras perder 10 diputados

25/08/2017 - 13:27

El vicepresidente segundo de las Cortes de Castilla-La Mancha , Vicente Tirado, ha solicitado al presidente de las Cortes y de la Comisión de Economía y Presupuestos que se está celebrando en el Parlamente regional, Jesús Fernández Vaquero, realizar un receso parar "poner sentido común" al "bochornoso espectáculo" que se está ofreciendo en esta comisión tras la expulsión de diez diputados del PP, una petición que todavía no ha sido tomada en consideración por Vaquero, por lo que la comisión continúa celebrándose.

TOLEDO, 25 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios, Tirado ha dicho que el PP ha registrado este escrito con la intención de "salvaguardar los derechos fundamentales de todos los diputados, así como para dar seguridad jurídica a todas las acciones que se están llevando a cabo desde la legalidad". "Es el día más triste en las Cortes de Castilla-La Mancha", ha aseverado.

"Es bochornoso lo que acaba de suceder hoy, están haciendo una interpretación del Reglamento de una manera partidista, partidaria y, sobre todo, vulnerando lo que es más esencial de la democracia: el derecho a la participación", ha denunciado el secretario general del PP en la región sobre la labor que está realizando Vaquero, que ha sustituido el diputado 'popular' Lorenzco Robisco al frente de la misma.

Tirado se ha referido al artículo 23 de la Constitución Española (CE) para justificar esta petición, pues a su juicio no se está respetando el derecho de los representantes de los ciudadanos en el Parlamento a participar en asuntos públicos, pues con la expulsión de los diputados de PP también se ve afectada por ende la votación de estos a sus propias enmiendas parciales --ya que tras la expusión de 10 de sus intergrantes no tienen representantes ahora emitir su voto--.

NO HAN INFORMADO SOBRE EL CAMBIO DE PRESIDENTE

"Voy a decir algo que no me han oído nunca decir, he sido crítico, pero siempre leal con la democracia. Ni en tiempo de Bono, ni de Barreda y no digo de los presidentes de la Cámara que me han precedido, se había dado este espectáculo y este bochorno. Hemos tenido una reunión de la Mesa de las Cortes a las 9.00 horas y han sido incapaces de decirnos lo que iba a suceder media hora después --el cambio de la Presidencia de la comisión---", ha reprochado Tirado.

En este sentido, Tirado ha abogado por realizar un receso e intentar llegar "al sentido común" ya que "no se puede hacer lo que se está haciendo". Asimismo ha criticado "los insultos" que según él ha proferido la diputada socialista Carmen Torralba a la diputada 'popular' María Pilar del Martínez, alcaldesa de Villalpardo (Cuenca).

INSULTOS EN COMISIÓN

"Tendrían que tener vergüenza los ciudadanos de tu pueblo de tenerte como alcaldesa", ha apuntado Tirado sobre lo que habría dicho Torralba a Martínez entre las diversas broncas y discusiones que se están produciendo desde que se inició dicha Comisión, en la que primero están debatiendo las enmiendas al articulado del PP, una por una, y después lo harán con las enmiendas conjuntas de PSOE y Podemos.