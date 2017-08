Casi toda la oposición pedirá en el Pleno el cese del concejal de Infraestructuras tras el derrumbe de Sol

25/08/2017 - 13:48

PSOE, PRC, IU y Mantecón han presentado una moción en este sentido, en la que también reclaman que se abra una comisión de investigación

SANTANDER, 25 (EUROPA PRESS)

PSOE, PRC, Izquierda Unida, y el concejal no adscrito Antonio Mantecón, en el Ayuntamiento de Santander pedirán en el próximo Pleno municipal, que se celebrará el 31 de agosto, el cese del concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, por su gestión en el derrumbe del edificio del número 57 de la calle del Sol, ocurrido el 19 de julio.

Estos grupos municipales y Mantecón llevarán al Pleno una moción con esta petición de cese al considerar que "los hechos conocidos hasta el momento, no solo demuestran una acción negligente sino también la indefensión a la que han sido sometidos los vecinos, ante la falta reiterada de respuesta a sus denuncias".

De la oposición no han suscrito esta moción ni la concejal de Ganemos Santander Sí Puede, Tatiana Yáñez-Barnuevo, ni los ediles no adscritos David González y Cora Vielva, ambos ex de Ciudadanos.

En la moción, los portavoces del PSOE, PRC e IU, Pedro Casares, José María Fuentes-Pila y Miguel Saro, respectivamente, así como el no adscrito Antonio Mantecón desgranan en la moción las razones por las que consideran que el concejal no puede permanecer en el cargo.

Para los cuatro concejales las "vinculaciones" entre promotores con responsables municipales que, según han dicho, se han puesto de manifiesto en este caso, en el que se "evidencia" la "negligencia en la concesión de licencias y en la inspección municipal de las obras que se estaban realizando, sitúan a Díaz como máximo responsable".

Estos ediles han señalado que los técnicos "determinan" que el derrumbe viene ocasionado por las obras que se estaban realizando en los bajos del edificio, para las cuales --afirman-- "se realizó una tramitación excepcional y ultrarrápida de las licencias solicitadas por el promotor".

Según han señalado, estas obras "produjeron" en pocas semanas el avance de grietas y desperfectos en la estructura del edificio, por lo que los vecinos alertaron al Ayuntamiento.

Relatan que, "ante la ausencia de respuesta", solicitaron un informe pericial de un experto donde se recomendaba la paralización de las obras y que fue entregado en el Ayuntamiento "sin que nadie diese respuesta".

Del mismo modo, recuerdan el Ayuntamiento llevó a cabo una inspección municipal en la que se constató que algunas de las obras que se estaban ejecutando no estaban cubiertas por las dos licencias de obra menor que tenía aprobadas, recogiéndose en un informe el 15 de junio.

A su vez, destacan que se decretó una orden de paralización de las obras, que --señalan los ediles-- "se incumplió, sin que hubiese una inspección para comprobarlo".

También sostienen que la comunicación a la Policía Local de esta orden de paralización "se demoró en exceso" hasta tal punto que cuando se materializó la comprobación de los agentes, se había obtenido ya la licencia de obra mayor.

Además, para el PSOE, el PRC, IU y el concejal no adscrito es "sumamente grave" que el concejal archivara el expediente de obra ilegal instruido al efecto sin justificación alguna.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Asimismo, en la moción registrada este viernes, los portavoces de los grupos municipales del PSOE, PRC, IU y el concejal no adscrito piden la creación de una comisión de investigación independiente, que analice todo lo sucedido.

Casares, Fuentes- Pila, Saro y Mantecón "quieren que se esclarezcan los hechos y se depure todas las responsabilidades" en la tramitación del expediente de las obras en los bajos del edificio de la calle del Sol, 57 y en todo lo relacionado con estos hechos.

Para ello, piden en la moción, que en la comisión que se abra, estén representados todos los grupos municipales y los concejales no adscritos, con el objetivo de que "todos los representantes de los ciudadanos puedan formar parte de ella sin exclusión de ningún tipo".