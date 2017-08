Los sindicatos agrarios insisten en retirar 40.000 toneladas de fruta para descongestionar el mercado

25/08/2017 - 13:58

Los sindicatos agrarios han considerado que para descongestionar el mercado sería necesario que la Unión Europea ampliase la retirada de fruta en 40.000 toneladas en lugar de las 20.000 toneladas que ha anunciado este jueves la Comisión Europea.

Siguen reclamando aumentar el cupo de retirada de fruta dulce ante la difícil situación que atraviesa el sector por la gran cantidad de excedentes que se acumulan a consecuencia del veto ruso.

El secretario general de UAGA Aragón, José Manuel Penella, ha apuntado que "se pidieron y se analizaron los datos de los estocajes que podía haber en las centrales y en las cámaras y hablaba de unas 90 mil toneladas lo que había entre Aragón y Cataluña, por eso decimos que hay que retirar 40 mil toneladas, porque es un producto perecedero que dura como mucho quince días en cámaras".

Penella ha insistido en que si se hace la retirada, se haga para solucionar el problema y que no se queden a medias. "Si se hace retirada se haga para solucionar el problema, no quedarnos a mitad porque cuesta un dinero y un esfuerzo. No es una cifra la de 40.000 toneladas que nos hayamos inventado, es algo estudiado", ha subrayado.

El anuncio de la Comisión Europea se ha producido un día antes de la movilización que los agricultores de Aragón y Cataluña habían organizado para este viernes y que han llevado a cabo.

Los productores han partido de sus respectivas comunidades y se han citado en la rotonda de salida 446 de la AP-2 a la altura de Soses en dirección a Lérida. Han tomado parte entorno a unos mil fruticultores y ha habido paros de tráfico en la citada autopista, a la altura de en Fraga (Huesca).

El Ministerio de Agricultura informará al sector de las medidas y del anuncio de la Comisión Europea el próximo lunes y por la tarde, mientras que los sindicatos agrarios se han citado en Fraga para poner en común las explicaciones e informaciones que les den por la mañana y analizar la situación.