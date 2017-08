Cifuentes dice que nunca descartó ir a la manifestación y que es importante hacerlo como presidenta de los madrileños

25/08/2017 - 13:58

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha subrayado este viernes que nunca descartó ir a la manifestación de este sábado en Barcelona por las víctimas de los atentados y contra el terrorismo, al tiempo que ha manifestado que "es importante estar en esa manifestación, no solamente a título individual sino como presidenta de todos los madrileños".

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios en la Real Casa de Correos, Cifuentes ha recordado que lo que dijo el pasado lunes al ser preguntada sobre si tenía previsto ir a la manifestación era que no tenía previsto ir, pero que "si se producía el requerimiento de alguno de los convocantes iría encantada".

"Por encima de que se haya producido ese requerimiento o no, es importante estar en esa manifestación, no solamente a título individual sino como presidenta de todos los madrileños, para manifestar el apoyo rotundo de la Comunidad de Madrid a las víctimas y para manifestarnos en contra del terrorismo", ha explicado, para agregar que "no tiene ningún sentido querer hacer ninguna polémica" al respecto.

Cifuentes ha dicho que no se ha producido ninguna comunicación con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ni con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a propósito de la manifestación. Sí habló con Puigdemont para trasladarle la "solidaridad y apoyo" del Gobierno de la Comunidad de Madrid tras los atentados y envió un telegrama a Colau después de haber intentado hablar con ella en varias ocasiones.

"Lo importante es estar en esa manifestación y estar en nombre de los madrileños diciendo que no tenemos miedo, diciendo que no al terrorismo y, sobre todo, apoyando a las víctimas", ha insistido.

Por otro lado, en cuanto al tuit del alcalde de Alcorcón, David Pérez, en el que criticaba a Colau por no haber instalado bolardos en La Rambla "allanando el recorrido a los asesinos", Cifuentes se ha remitido "literalmente" al comunicado enviado por el PP de Madrid para aclarar que la formación "no comparte las declaraciones efectuadas a este respecto por el alcalde de Alcorcón" y que "no representan la postura oficial".

Cifuentes ha indicado también que la alcaldesa de Barcelona no le ha transmitido nada al respecto y, en respuesta a la pregunta de si el PP de Madrid tomará alguna medida contra el alcalde de Alcorcón, ha recalcado que, más allá del comunicado, el PP de Madrid, que ella preside, no tiene nada más que decir.