Comunidad de Regantes Tirón Rioja Alta critica que "no recibe el agua comprometida por la CHE"

25/08/2017 - 13:56

La Comunidad de Regantes Tirón Rioja Alta ha criticado que desde el inicio de la campaña de riego y la puesta en funcionamiento del canal que abastece la margen izquierda del Najerilla, "no recibe la cantidad comprometida por la Confederación Hidrográfica del Ebro en abril".

LOGROÑO, 25 (EUROPA PRESS)

Por ello, durante toda la campaña se han tomado medidas de reducción de superficie de cultivo anual regable, así como la suspensión del riego en viñedo que supone el 45 por ciento de la superficie total de regadío. En breve, además, han señalado en un comunicado "se suspenderá el riego totalmente por falta de agua".

Los responsables de la Comunidad de Regantes se remiten a los datos facilitados por la CHE en la reunión del 11 de abril, además de los que publica la Confederación en la web, para comprobar que los niveles de embalse o desembalse realizada a través del canal superan las expectativas previstas por Confederación en la citada reunión, pero que sin embargo la cantidad de agua recibida en la balsa de regadío de Tirón Rioja Alta "es muy inferior a la comprometida".

A partir de ahí, la Comunidad de Regantes se ha puesto en contacto con la CHE que "no solo no se han recibido solución a las demandas, sino que ni siquiera dan muestras de preocupación". Por este hecho, los regantes dicen haber realizado una investigación "por su cuenta", concluyendo que el agua no les llega es por la "existencia de presas no autorizadas que desvían irregularmente el canal principal a acequias de otros usuarios".

Una situación "irregular" de la que los regantes dicen haber comunicado a la propia CHE, a la administración regional y estatal, haciendo constar un acta notarial de esas prácticas. Por estos motivos, reclaman a las administraciones implicadas que "solucionen urgentemente está situación".