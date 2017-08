El Seprona investiga en Burgos al propietario de un perro hallado en estado famélico y abandonado

25/08/2017 - 14:05

El Seprona de la Guardia Civil investiga en una localidad de la Ribera del Duero, en la provincia de Burgos, a un varón con iniciales J.B.E. al que se le imputa un supuesto delito de maltrato de animales domésticos, por el mal estado y abandono de un perro de su propiedad, según informan fuentes del Instituto Armado.

BURGOS, 25 (EUROPA PRESS)

El pasado día 19 de agosto, la patrulla del Seprona de Huerta de Rey observó en el patio exterior de una vivienda de una localidad de la Ribera del Duero a un perro de raza Kerry Blue Terrier, tendido y tembloroso, con varios bultos sangrantes, que apenas se mantenía de pie, desprendiendo muy mal olor, con los ojos hundidos, famélico y sin ningún tipo de comida ni agua a su alcance.

En el citado domicilio no se localizó a nadie. Los vecinos manifestaron a los agentes que hacía varios días que nadie aparecía por la vivienda.

Ante tal situación, y al tratarse de un claro caso de abandono y maltrato animal, se realizaron las gestiones oportunas para que se personase un veterinario oficial de la Junta de Castilla y León para reconocer al animal.

El veterinario emitió un informe señalando el mal estado del can, por una clara dejadez de cuidados del mismo, con un estado de abandono muy avanzado. El can se encontraba desnutrido, con varios tumores sin tratar, y con síntomas de no beber agua en más de dos o tres días. Indicó que se debería recoger el citado animal urgentemente y llevarlo a una clínica veterinaria o lugar donde se pudiera tratar.

Los guardias civiles levantaron un acta 'in situ' y adoptaron la medida cautelar de llevar el perro a una residencia canina para una evaluación más exhaustiva.

El perro portaba microchip, correspondiéndose en la base de datos su dueño con el propietario de la vivienda, aunque no fue posible contactar con él en ese mismo día.

Ante tales hechos, se procedió a imputar al dueño del can un supuesto delito de maltrato animal, instruyéndose las oportunas diligencias que fueron remitidas al Juzgado de Instrucción nº 1 de Aranda de Duero (Burgos), así como las consiguientes denuncias por las infracciones administrativas cometidas ante la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.