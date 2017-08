Sanidad activa varios avisos en El Hierro y La Gomera por las altas temperaturas

25/08/2017 - 14:33

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, tras revistar las previsiones de temperaturas efectuadas por la Aemet, ha emitido varios avisos por riesgo para la salud para distintos municipios de El Hierro y La Gomera que hoy viernes podrían registrar máximas superiores a los 32 grados, según ha informado en una nota.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 (EUROPA PRESS)

En concreto, se ha activado el aviso amarillo (nivel uno o de bajo riesgo) en los municipios de Alajeró, Vallehermoso, Valle Gran Rey y El Pinar. Este aviso se activa cuando las previsiones meteorológicas apuntan temperaturas iguales o superiores a los 32 grados de máxima y 24 grados de mínima durante uno o dos días.

En Gran Canaria continúa el aviso rojo (nivel tres o de alto riesgo) en Agüimes, Gáldar, Ingenio, San Bartolomé y Santa Lucía de Tirajana, y Valsequillo hasta mañana sábado inclusive y en Valleseco hasta hoy viernes. El nivel tres se activa si la duración prevista de altas temperaturas alcanza los cinco o más días de duración.

Hasta hoy viernes también habrá aviso rojo en el municipio de Pájara, en Fuerteventura, así como en Los Llanos de Aridane, Puntagorda, Puntallana y Villa de Mazo, en La Palma.

Un aviso de riesgo para la salud por calor se emite cuando se alcanzan unos máximos y unos mínimos de temperatura de forma simultánea. Es lo que se conoce como umbrales de temperatura, que se encarga de fijar la Agencia Estatal de Meteorología. Para las dos provincias canarias los umbrales de temperatura son 32 grados de máxima y 24 de mínima. El estudio de las previsiones por municipios permite ajustar mejor los avisos para que los ayuntamientos tomen las medidas oportunas.

Ante una situación de temperaturas máximas, el Gobierno de Canarias podrá activar el Plan de Prevención de los Efectos de las Elevadas Temperaturas en la Salud de las Personas, con aviso de riesgo para la salud (verde, amarillo, naranja o rojo, en función de la duración del episodio de calor), así como su Plan Específico de Protección Civil y Atención de Emergencias de la Comunidad Autónoma de Canarias para Riesgos por Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), mediante la declaración de alerta por situación de riesgo para la población, bienes y medio ambiente.

Ambos planes son independientes, pero complementarios, compartiendo la finalidad de preservar el bienestar de la población en todos sus ámbitos.

La Dirección General de Salud Pública, que coordina el Plan de Prevención de los Efectos de las Elevadas Temperaturas en la Salud de las Personas alerta a los ayuntamientos, centros de salud y hospitales de las zonas con aviso por altas temperaturas para que extremen las precauciones, en especial entre los colectivos más vulnerables: personas mayores, niños y enfermos crónicos.

El Plan de Prevención de los Efectos de las Elevadas Temperaturas en la Salud de las Personas establece cuatro niveles diferentes de riesgo para la salud, identificados por colores, en función de las temperaturas previstas y de su duración en el tiempo:

MEDIDAS PARA EVITAR RIESGOS PARA LA SALUD

Una de las medidas fundamentales para evitar riesgos para la salud cuando se producen temperaturas elevadas es beber más agua, independientemente del tipo de actividad que se esté llevando a cabo, y no esperar a estar sediento. Con especial atención en niños, mayores y enfermos crónicos que tienen mayor predisposición a los efectos negativos por el calor

En estos días con previsión de elevadas temperaturas se debe evitar el consumo de bebidas cafeinadas, alcohólicas o muy azucaradas. Además, hay que evitar comidas copiosas y no consumir preparados fácilmente contaminables (ensaladillas, mayonesas, etc) y optar por una alimentación rica en frutas y verduras (con la precaución de lavarlas antes del consumo).

Para los grupos más vulnerables, los días de mucho calor es mejor quedarse en casa, o mejor realizar las gestiones en la calle a primera hora de la mañana o a última horas del día. Siempre fuera de los horarios centrales del día cuando las temperaturas son más altas.

Es importante reducir la actividad física, pero las personas que realizan deportes al aire libre cuando el calor es excesivo deberían realizarlos a horas tempranas o al final del día. Si finalmente hay que salir de casa protegerse con sombrero y usar ropa cómoda y holgada. Se desaconsejan las caminatas por senderos y barrancos de las islas, en especial si no se tiene experiencia, si se padece alguna enfermedad, así como en personas obesas o mayores de 60 años.

El incremento de las temperaturas nocturnas puede perturbar el descanso alterando el sueño. Para evitarlo es importante la correcta ventilación del dormitorio, dejando puertas y ventanas abiertas generando algo de corriente para impedir el 'efecto sauna'.

Si a pesar de estas medidas preventivas se dieran síntomas de trastorno por calor, mareos colapso por calor, se recomienda refrescarse con una esponja o toallas húmedas, tomar un baño si no se tiene mareos, beber líquidos frescos no alcohólicos y, si los síntomas no remiten, solicitar ayuda al médico lo antes posible o a través del 112.

Las personas interesadas podrán encontrar más información en el canal de redes sociales www.canariassaludable.org dedicado a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad.