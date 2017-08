(AM)El edil expulsado del PSOE, alcalde de Coristanco gracias al voto del PP en una moción de censura "ilegal" para TeGA

25/08/2017 - 14:49

El exregidor anuncia acciones legales, el PP expedienta a sus concejales y Gerpe alega que sólo Ferraz le puede expulsar

CORISTANCO (A CORUÑA), 25 (EUROPA PRESS)

Abraham Gerpe, el concejal expulsado del PSOE en Coristanco, ha logrado el bastón de mando de este municipio coruñés al prosperar la moción de censura presentada contra Amancio Lavandeira (Terra Galega) con su voto y los seis del PP.

Si bien el ya exsocialista está actualmente en el grupo de los no adscritos, su voto ha sido considerado válido en el pleno que se ha celebrado este viernes y que ha sido considerado "ilegal" por quien hasta ahora ejercía la alcaldía.

Es por ello que Lavandeira anunció acciones legales, al entender que no es posible aceptar el voto de un edil expulsado de un grupo en base a los cambios normativos para frenar el transfuguismo.

En concreto, según la modificación de la Ley orgánica del régimen electoral general (Loreg), el voto de los ediles que ya no se encuentran en los grupos por los que concurrieron a las elecciones (en este caso, son no adscritos una concejala de Terra Galega y el del PSOE) no suma.

Por este motivo, para que se aprobase la moción de censura en Coristanco, el PP necesitaría sumar un voto más a sus seis representantes. Podría salir, bien de la única concejala del BNG, Laura Mariño, o de algún integrante de Terra Galega.

GERPE, "TRÁNSFUGA"

Así lo hizo constar, ya antes del pleno, la propia Laura Mariño, quien presidió la mesa por tratarse de la más joven de la corporación. En concreto, advirtió de que la sesión plenaria no debería celebrarse por no darse los requisitos legales y llegó a tachar de "tránsfuga" a Gerpe, en línea con el argumento del ya exalcalde Amancio Lavandeira.

Por el contrario, Gerpe puso en duda la validez del documento de la ejecutiva provincial del PSOE en el que comunicaba su expulsión como portavoz municipal y su paso al grupo de los no adscritos.

Es más, pese a no ser militante socialista, en su intervención defendió que sólo Ferraz tiene la capacidad de expulsarlo.

Finalmente, al hacerse valer el voto del concejal de más edad --Luis Souto, del PP--, se aprobó la celebración de la sesión plenaria en la que salió adelante el cambio de regidor.

Esta decisión choca con la postura de la dirección provincial del PP, que optó por "dar por cerrado" este asunto con el argumento de que no se daban "las condiciones legales" para que la censura saliese adelante. De hecho, este mismo viernes anunció la apertura de un expediente disciplinario a sus concejales en Coristanco.

ARGUMENTOS DE LA MOCIÓN

Como en las últimas semanas, los promotores de la moción denunciaron un "autoritarismo desquiciado" en la gestión del alcalde y el gasto de dinero en actuaciones de "nulo impacto" en el municipio. De igual modo, calificaron de "insostenible" la situación.

En su discurso, Gerpe volvió a apelar a la voluntad de la militancia socialista de Coristanco para justificar la moción de censura en contra de la voluntad de los órganos del partido, al tiempo que exhibió una decena de fotos para mostrar la existencia de "deficiencias" en instalaciones municipales. "Y luego presumimos de gobierno y de quitar deuda en tiempo récord", ironizó.

"Yo vine para representar al pueblo", sentenció, y recalcó que su decisión de suscribir la moción de censura obedece a su intención de "beneficiar" al municipio. Pese a ello, durante su intervención ante el casi centenar de asistentes al pleno escuchó algún grito de "corrupto".

Por parte del PP, tomó la palabra el concejal Juan García y no su portavoz municipal y exalcalde de Coristanco, Antonio Pensado. Y lo hizo para sostener que es "justo para los vecinos" que se produzca un cambio de gobierno, ya que el ayuntamiento está "sin perspectivas de futuro" y con "posibilidad real de que se pierdan proyectos importantes".

EL PP, "ARTÍFICE DE LA MOCIÓN"

En su contestación, Amancio Lavandeira sacó a relucir "intentos de soborno a concejales de Terra Galega", denunciados en Fiscalía hace meses, para sugerir una vinculación con esta moción de censura.

Y, tras criticar la herencia que recibió del PP en el Consistorio, consideró a este partido "el verdadero artífice" de la maniobra para retirarle del cargo y a Gerpe como "cómplice".

Así, acusó a los populares de haber dejado un ayuntamiento con "deudas" y contrapuso esta gestión con la suya, que deja las "cuentas saldadas". En cuanto al exsocialista, le reprochó no haber impulsado iniciativas cuando formó parte del gobierno tripartito.

"Todas esas obras eran de su competencia", replicó a las fotos mostradas por Abraham Gerpe, no sin afearle estar actuando "a espaldas de su partido" para acceder a la alcaldía.

"ANSIA DE PODER"

Finalmente, la concejala nacionalista admitió que la gestión de Terra Galega es "nefasta", pero censuró el "ansia de poder desmedida" que ve tras la moción de censura.

Y, para argumentar su rechazo, ha dejado claro que el Bloque no va "de golpista por la vida". "Y menos, de la mano del PP", ha enfatizado a modo de conclusión.