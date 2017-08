Tolón dice que la presencia de "la Rojita" en Toledo puede ser un "buen augurio" para la temporada futbolística

25/08/2017 - 14:54

El patio del Ayuntamiento ha acogido este viernes la presentación del partido amistoso de la Selección Española Sub-21 que le enfrentará el próximo 1 de septiembre en el Salto del Caballo a Italia, donde la alcaldesa, Milagros Tolón, ha dicho la presencia de la "Rojita" en Toledo, cuatro veces campeona de Europa, "puede ser considerada como un buen augurio para la intensa temporada futbolística que acaba de iniciar, en la que el Club Deportivo Toledo celebrará su noventa aniversario".

TOLEDO, 25 (EUROPA PRESS)

Según ha informado en nota de prensa el Consistorio, Tolón ha recordado que desde el año 2006 España no ha perdido ninguno de sus partidos con Italia. "Estoy convencida de que en Toledo esa racha no se va a quebrar", ha dicho.

Para ello, ha animado a todos los aficionados a acompañar a la Selección en este encuentro, que será antesala de su participación en la Fase Clasificatoria de la Eurocopa 2019, que precisamente se celebrará en Italia, y que se iniciará el próximo 5 de septiembre jugando contra Estonia, en Tallín.

La alcaldesa, quien ha puesto en valor la labor realizada por la Federación Regional de Fútbol y el CD Toledo para la celebración de este partido, ha destacado la trayectoria profesional de Albert Celades, quien desde 2013 está ligado a la Federación Española de Fútbol como responsable de sus selecciones sub 16 y sub 17, primero, y ahora sub 21; y que, como jugador, militó en clubes como el Barcelona, Real Madrid y Zaragoza.

LISTA

El entrenador de la selección española Sub-21, Albert Celades, ha dado la lista de convocados para los partidos de Italia y Estonia, compromisos con los que la nueva hornada de jugadores iniciarán la fase de clasificación para el Campeonato de Europa.

En la lista, anunciada este viernes en el Ayuntamiento de Toledo por el seleccionador, destaca el nombre de Dani Ceballos, que liderará a esta nueva generación, y también las bajas de jugadores como Saúl Ñíguez, Marco Asensio, Sandro Ramírez o Gerard Deulofeu. Esta convocatoria es la primera de una nueva generación de futbolistas Sub-21 en la que todos ellos deben ser nacidos a partir del 1 de enero de 1996.

En el caso del mallorquín sigue teniendo edad para ir a la Sub-21, pero se encuentra convocado con la absoluta, al igual que Deulofeu y Saúl, que ya no tienen la edad necesaria para competir en las inferiores de la selección.

De esta forma hay ocho jugadores que entran por primera vez en la lista de Celades: Iván Villar, Unai Simón, Jorge Sáenz, Unai Núñez, Pablo Maffeo, Toni Lato, Brahim y Marc Gual. Dos más podrían debutar en la categoría después de haber sido convocados con anterioridad: Antonio Sivera y Pol Lirola.

España se enfrentará en Toledo a Italia el próximo viernes 1 de septiembre en encuentro amistoso de preparación. Cuatro días después viajará a Tallín para enfrentarse a Estonia en el primer duelo de clasificación para el Campeonato de Europa de 2019, un torneo que a la vez servirá para repartir los pases para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

--LISTA DE CONVOCADOS.

PORTEROS: Iván Villar (Celta), Unai Simón (Athletic) y Antonio Sivera (Alavés).

DEFENSAS: Unai Núñez (Athletic), Jorge Sáenz (Tenerife), Jorge Meré (Colonia), Pol Lirola (Sassuolo), Aaron Martín (Espanyol), Alfonso Pedraza (Alavés), Pablo Maffeo (Girona) y Toni Lato (Valencia).

CENTROCAMPISTAS: Mikel Merino (Newcastle), Carlos Soler (Valencia), Rodri Hernández (Villarreal), Dani Ceballos (Real Madrid), Pablo Fornals (Villarreal) y Nahuel Leiva (Betis).

DELANTEROS: Brahím Díaz (Manchester City), Mikel Oyarzábal (Real Sociedad), Borja Mayoral (Real Madrid) y Marc Gual (Sevilla).