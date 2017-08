El PP señala la "proliferación" de ratas e insectos por la "falta de gestión" en el Zoosanitario

25/08/2017 - 15:46

La concejala del PP del Ayuntamiento de Sevilla Dolores de Pablo-Blanco ha lamentado este viernes que la "falta de planificación y gestión" en el Zoosanitario municipal haya provocado la "proliferación de ratas e insectos por toda la ciudad".

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa, De Pablo-Blanco ha censurado que en los meses de junio y julio, "no se ha aplicado el raticida necesario para atender la demanda de la ciudad ante la falta del mismo".

En este sentido, la edil ha reseñado que no ha sido "hasta agosto" cuando se ha vuelto aplicar el tratamiento, al adjudicarse "de manera urgente" un contrato que contemplaba la adquisición 90 kilogramos de raticida, ya que el que se dispone en el Zoosanitario --más de 3.500 kilogramos-- se encuentran inmovilizados al no estar reetiquetado conforme a la normativa".

"De esos 90 kilos ya se han gastado 20 para colegios y edificios públicos que estaban pendientes, y que llevan muchos meses a la espera de la aplicación del tratamiento, por lo que los 70 kilos restantes dan para tratar sólo a 350 arquetas cuando sólo el barrio de Pino Montano tiene más de 880 arquetas", ha subrayado De Pablo-Blanco.

Igualmente, la popular ha apuntado que "no se aplica la nueva normativa, que exige que el raticida debe ir colgado en la arqueta, al carecer el Zoosanitario de material de sujeción adecuado como alambres o puntillas", así como que éste "no cuente con los biocidas necesarios" para el control de otros vectores "como las cucarachas de cocina, las chinches o las hormigas".

De Pablo-Blanco ha reprochado, además, que el Zoosanitario no haya adquirido un raticida concreto para la eliminación de la conocida como rata de campo ('ratus ratus') que campa por los parques hispalenses, así como que no cuente con raticidas específicos para las madrigueras, "que desde enero no se tratan ya que requieren un tratamiento especial".

Asimismo, la edil ha señalado que "otro problema" del Zoosanitario es que su camión plataforma "lleva casi dos años sin funcionar", lo que "impide" realizar los tratamientos en altura. "Por eso muchas ratas entran en los domicilios, al no poder colocar los raticidas en las ramas de los árboles, que es el lugar donde anida esta especie, lo que unido al problema de la poda, está provocando una auténtica invasión de ratas a través de los árboles", ha abundado.

Para De Pablo-Blanco, todo esto constituye "un despropósito" que viene motivado porque el alcalde hispalense, Juan Espadas (PSOE), "se salta su propio compromiso de contestar a tiempo real y de prever una situación que se da todos los años", lo que le ha llevado a contratar "a una empresa privada por un mes con carácter urgente, gastándose 20.000 euros de su presupuesto, toda vez que el presupuesto del servicio del Zoosanitario de desinsectación, desinfección y desratización tiene un presupuesto total de 60.000 euros".