Imán de Madrid: las mezquitas no son "lugares de instrucción de terroristas"

Madrid, 25 ago (EFE).- La comunidad musulmana en España ha condenado y rechazado todo acto de terrorismo en la oración de hoy viernes celebrada en la mezquita de la M-30 de Madrid, donde su imán ha negado que estos templos islámicos sean "lugares de instrucción de terroristas".

Ante unas 1.500 personas, el imán Hussam Khoja se ha referido a los atentados de Cataluña y ha rechazado cualquier forma de terrorismo, asegurando que "estos actos de barbarie no tienen nada que ver con el Islam".

"Las acciones de estas personas son acciones criminales que los musulmanes siempre rechazamos y condenamos", ha insistido Khoja, mientras reiteraba que los musulmanes "forman parte de esta sociedad y cuando alguien comete un acto tan cruel como el sucedido en Barcelona también atenta contra nosotros".

En la mezquita más grande de España, el imán ha aprovechado su sermón del viernes o "Jutba" para afirmar que la comunidad musulmana se une al dolor de los familiares de los fallecidos en los ataques de Cataluña.

Las palabras del imán han sido ratificadas por el director del Departamento Cultural de la mezquita, Sami El Mushtawi, quien en una rueda de prensa posterior al sermón ha condenado estos "hechos vandálicos" y ha asegurado que las mezquitas son "focos de luz y cultura" y su objetivo es hacer conocer el Corán, programar cursos de formación y celebrar actos culturales.

También ha expresado su "pésame y dolor" a todas las familias que sufren por los atentados en Cataluña y ha reiterado que los musulmanes no tienen nada que ver con estos hechos violentos protagonizados por un "grupo mínimo que llevan nombres musulmanes, pero no son verdaderamente musulmanes porque no saben nada de la clemencia y la misericordia del Islam".

El representante cultural de la mezquita (una del centenar que existen en la Comunidad de Madrid) ha asegurado que los responsables de estas acciones "tienen que pagar por su culpas", y ha recordado que el Islam proclama que "cada ser humano es rehén de sus acciones y, por lo tanto, tiene que pagar por ellos y no culpar a todos los musulmanes".

Ha condenado el ataque sufrido por un mujer musulmana en el barrio de Usera de Madrid el pasado miércoles y ha expresado su esperanza de que no se repitan estos actos de "violencia innecesaria", que, ha dicho, "no son propios de una sociedad civilizada".

Sobre la necesidad de controlar a los imanes, El Mushrawi ha asegurado que el Centro Cultural Islámico de Madrid sabe "perfectamente que dice" su "vocero del Islam" y se ha mostrado partidario de que todas las comunidades musulmanas en España "controlen el discurso comunicativo que hacen los imanes".

Tras asegurar que los imanes "son personas buenas", ha calificado a Abdelbaki Es Satty, considerado el instigador de los atentados en Cataluña, como un "falso imán".

Además, El Mushrawi ha pedido a la sociedad española que no tenga miedo del Islam ni de los musulmanes y ha asegurado que estos han sufrido muchos ataques y sangre derramada, que han dejado a multitud de familias destrozadas.