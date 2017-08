Tres senadores y un diputado del arropan este sábado a López Miras en la manifestación contra el terrorismo

25/08/2017 - 17:19

El PP de la Región de Murcia se suma a la manifestación convocada mañana en Barcelona con la presencia del senador, Pedro José Pérez, las senadoras Severa González, Nuria Guijarro y el diputado nacional, Javier Ruano. Todo ellos forman parte de la delegación que acompañará también al presidente de la Comunidad Autónoma y coordinador general del PPRM, Fernando López Miras.

MURCIA, 25 (EUROPA PRESS)

El senador popular, Pedro José Pérez ha hecho un llamamiento a participar en la convocatoria que bajo el lema 'No tinc por' - 'No tengo miedo'- recorrerá las calles de la Ciudad Condal. Pérez ha dicho que "desde la unidad tenemos que demostrar la fortaleza de una sociedad que repudia cualquier tipo de violencia y actos terroristas", y ha añadido que mañana "les diremos a los yihadistas y a los terroristas que no van a poder con una sociedad democrática".

El senador 'popular' ha expresado "todo el apoyo y solidaridad del PP con las víctimas y sus familias a quienes tenemos siempre presentes" y ha deseado una pronta recuperación a los heridos del atentado que aún permanecen hospitalizados.

"La sociedad española no tiene miedo y la Región de Murcia quiere mostrar el apoyo incondicional a las víctimas del brutal atentado", ha afirmado el senador, quien ha reconocido el trabajo de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.