El nuevo alcalde de Coristanco (A Coruña) espera contar "con todos y cada uno" de los concejales en su gobierno

El ya exregidor confirma que presentarán una querella al no considerar "válido" el voto de un "tránsfuga"

El nuevo alcalde de Coristanco (A Coruña), Abraham Gerpe, ha hecho un llamamiento a "todos y cada uno" de los concejales para su gobierno, tras lograr el bastón de mando en una moción de censura en la que el exedil del PSOE contó con el apoyo de los seis ediles del PP.

"A mí no me estorba ninguno", ha asegurado a Europa Press en línea con su discurso en pleno. Así, ha indicado que con la moción se buscó "desbancar" a Amancio Lavandeira, pero no decir que su equipo "fuese malo". Por eso, ha instado a "todos y cada uno" de los ediles a colaborar en esta nueva etapa.

Por otra parte, ha vuelto a rechazar la validez del documento presentado en el ayuntamiento por los socialistas comunicando su expulsión como portavoz del grupo municipal socialista.

"El partido es una entidad jurídica y tenían que haberlo presentado vía telemática", un argumento al que ha añadido el hecho que no estuviese firmado por la ejecutiva federal. "Es la única que podía frenar la moción", ha insistido.

QUERELLA DE TeGA

Mientras, al término del pleno, el ya exalcalde, Amancio Lavandeira, de Terra Galega (TeGA), ha ratificado el anuncio realizado durante la sesión plenaria por parte de esta formación en caso de que se siguiese con el pleno y prosperase la moción.

Así, ha avanzado que presentarán una querella ante la Fiscalía por el hecho de que se haya considerado válido "el voto de una persona tránsfuga", ha afirmado en referencia a Gerpe.