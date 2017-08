Podemos acusa al Gobierno autonómico de pretender impulsar la "incineración sin incineradora"

25/08/2017 - 18:26

Podemos Asturies ha acusado este viernes al Gobierno autonómico de pretender "incinerara sin incineradora", en el nuevo Plan de Residuos. Según la formación, el Ejecutivo quiere "alimentar a las cementeras con combustible derivados de residuos en lugar de fomentar la reutilización o el reciclado".

OVIEDO, 25 (EUROPA PRESS)

En una nota de prensa, Podemos explica que "ante su completo aislamiento político en esta materia, la FSA prueba a impulsar la incineración sin incineradora: los tratamientos que se proponen para los residuos mezclados consisten fundamentalmente en la fabricación de combustibles derivados de dichos residuos (CDR), reduciendo el reciclaje y el compostaje a niveles meramente anecdóticos", ha incidido León.

"Se trata pues de unas alternativas de tratamiento que, a su juicio, son una nueva forma de colar la incineración por la puerta de atrás. Las grandes beneficiarias de esta apuesta serán las cementeras", afirma la nota.

El portavoz de Podemos en la Junta General, Emilio León, critica que "el 95% de lo presupuestado se dirige a la creación de infraestructuras, en lugar de invertir en sistemas de prevención que mejoren la selección en origen y faciliten el reciclado cuando no sea posible la reutilización" y recuerda que "la recogida separada de materia orgánica en origen es más rentable que construir plantas de basura bruta".

El portavoz ha subrayado que "la valiente oposición de la asociaciones vecinales y el movimiento ecologista en la últimas dos décadas, así como los graves errores de tramitación por parte del Gobierno, ha impedido la construcción de una incineradora en Asturies". En ese tiempo, la vía de la "incineración" se ha demostrado "un fracaso en las comunidades de nuestro entorno donde sí se instaló".

Asturias merece un modelo de gestión moderno, inspirado en la "economía circular" (procesos "from cradle to cradle" en vez de "from cradle to grave") que evite el problema desde el comienzo. Como mínimo, debería respetarse la jerarquía de prioridades de la Directiva Marco Europea de Residuos (prevención, reutilización, reciclado* y, en último término, eliminación).