Ramón Espinar tacha de "miserable" al alcalde de Alcorcón y valora la sensatez de Rajoy y el PP

25/08/2017 - 19:56

El secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid y diputado en la Asamblea de Madrid, Ramón Espinar, ha tachado de "miserable" al alcalde de Alcorcón, David Pérez, después de acusar a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de "allanar el recorrido de los asesinos" y ha valorado la sensatez del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y el Partido Popular.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Así lo ha expresado Espinar en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press, tras ser preguntado por el tuit que publicó Pérez este martes. "¿Alguien puede explicarme de qué se ríe esta señora, después de no haber puesto los bolardos, allanando el recorrido a los asesinos?", comentó el alcalde de Alcorcón en alusión a unas fotografías de la ofrenda floral que tuvo lugar en el mosaico de Joan Miró el pasado sábado, en las que Colau aparecía sonriendo.

Espinar ha asegurado que estas declaraciones las conoció por el portavoz de Ganar Alcorcón, Jesús Santos. "No doy crédito a las declaraciones de David Pérez. La única palabra que se le puede aplicar es el de miserable. Sencillamente, no se puede decir eso, no se puede construir una polémica en mitad de una situación, que como ha dicho Rajoy, sigue siendo de riesgo alto de atentado terrorista en España", ha criticado el secretario general de la formación morada en la Comunidad.

En esta línea, Espinar ha incidido en que "no se pude construir una polémica sobre unos bolardos para sacar rédito y tajada política". A su juicio, afortunadamente el presidente de Gobierno y el PP en general "no lo están haciendo" y parece "que está siendo razonable y sensato y apela a la unidad de todos los españoles en defensa de la democracia".

Sin embargo, Espinar ha criticado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes y David Pérez, en este caso, "no están siguiendo la línea de Mariano Rajoy ni del Partido Popular".

"Hemos tenido que escuchar a Cifuentes unas declaraciones que la dejaban a la altura del betún sobre la ambigüedad de algunas fuerzas políticas respecto a no se sabe muy bien qué y tenemos que escuchar inadmisibles declaraciones de David Pérez que son de dimisión inmediata, son las declaraciones de un miserable", ha espetado.