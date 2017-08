Diez nadadores recorren 60 kilómetros para conseguir una unidad avanzada de cáncer infantil en La Paz

26/08/2017 - 10:25

Diez nadadores terminarán este sábado un recorrido de 60 kilómetros, tras cuatro días nadando en el cabo de Gata (Almería) para superar el reto solidario #MójatePorLaVida, que promueve la creación de una unidad de terapias avanzadas en Cáncer Infantil en el Hospital de la Paz.

Según ha concretado la Fundación CRIS contra el cáncer, los nadadores provienen de Albacete, Almería, Córdoba, Madrid y Navarra y llevan desde el martes nadando para conseguir su objetivo.

La etapa de este viernes discurre entre La Isleta del Moro y San José y se estima que requerirá de cuatro horas en el agua, mientras que la etapa más larga será la última, este sábado, en la que los participantes nadarán desde San José hasta el núcleo pesquero del parque natural Cabo de Gata-Níjar, un recorrido de más de cinco horas.

EN ESPAÑA CADA DÍA MUERE UN NIÑO POR CÁNCER

Según ha explicado la fundación, el cáncer es la principal causa de muerte infantil en nuestro país, en el que se diagnostican al año 1.400 niños con cáncer, de los cuales un 20 por ciento muere. "De hecho, muere un niño al día por cáncer en nuestro país", ha lamentado la fundación.

"A pesar del dramatismo de la situación, los tratamientos contra el cáncer infantil están estancados desde hace 30 años, ya que el cáncer infantil es muy diferente del cáncer en adultos", ha explicado la fundación.

Las principales diferencias son que, a diferencia del cáncer en adultos, no se puede prevenir, ya que los factores de exposición que tienen relevancia en adultos como el tabaco, el alcohol, la dieta o el ejercicio físico no juegan ningún papel en el cáncer infantil.

Además, es difícil de diagnosticar de manera temprana porque no existen técnicas que permitan un diagnóstico precoz. "Los tumores en los niños son en general sarcomas de las células que hacen de cemento, de andamiaje de los tejidos y órganos y suelen ser de alto grado y muy proliferativos", ha detallado CRIS.

Sin embargo, en los adultos son más frecuentes los carcinomas de las células "que hacen de ladrillos en los tejidos y órganos" y suelen ser de crecimiento más lento y de menor grado.

Por otro lado, en los adultos, los tumores suelen estar relacionados con las alteraciones derivadas del envejecimiento, mientras que el cáncer infantil, sin embargo, está relacionado con un proceso completamente contrario, el crecimiento.

Por todo ello, los tratamientos del cáncer en niños suelen ser convencionales, con quimioterapia, cirugía y radioterapia y la aplicación de nuevas aproximaciones como la inmunoterapia o la medicina personalizada es escasa.

"Sólo la mejora del tratamiento de soporte en transfusiones, antibióticos o nutrición junto con los tratamientos convencionales ha permitido que la supervivencia se acerque al 80 por ciento", ha apuntado la fundación.

La razón de no que no haya mejorado la supervivencia al cáncer infantil, según CRIS, es que durante los últimos años no se conocen los mecanismos que hacen que se formen los tumores en niños, ni tampoco las razones de que su sistema inmunitario no sea capaz de combatirlos.

"Por lo tanto, es imprescindible desarrollar la investigación clínica para poder comprender cómo se produce el cáncer, cómo combatirlo y cómo poner en práctica nuevas terapias", ha instado.

Coordinada por Antonio Pérez Martínez, la Unidad de Terapias Avanzadas en Cáncer Infantil en el Hospital de la Paz "pretende dar un paso al frente en el tratamiento de los cánceres infantiles y crear un equipo de trabajo multidisciplinar e integrado que combine la investigación puntera, los ensayos clínicos y las terapias más avanzadas".

Médicos, investigadores, enfermería, genetistas e inmunólogos colaborarán y se unirán para tratar de forma cada vez más personalizada los casos más difíciles de cáncer infantil.

"Su objetivo es tanto mejorar las terapias actuales de los cánceres infantiles como permitir la investigación 'in situ', el desarrollo de terapias innovadoras mediante ensayos clínicos, y una práctica clínica cada vez más personalizada y única para cada paciente", han concluido.