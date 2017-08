Leiceaga llama a "recomponer" el PSdeG y defiende que "el tiempo del conflicto cainita interno acabó"

26/08/2017 - 11:59

Propone un proyecto "innovador" y "razonable" para combatir a "un PP muy fuerte", y buscará "integrar a todas las sensibilidades" del partido Advierte que "en política, las ausencias dificultan mucho los retornos" y sostiene que su formación no puede "hibernar" por "situaciones personales"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 (EUROPA PRESS)

La necesidad de "recomponer" el PSdeG, la importancia de "integrar a todas las sensibilidades" que coexisten en el partido y la urgencia de dotar a la formación de "un liderazgo social" figuran entre los motivos que han llevado a Xoaquín Fernández Leiceaga (Noia -A Coruña-, 1961) a dar el paso de presentarse a las primarias para convertirse en el octavo secretario xeral de los socialistas gallegos.

En su ánimo está, como él mismo ha planteado en una entrevista concedida a Europa Press, diseñar "un PSOE fuerte en Galicia" para "construir una alternativa de gobierno viable al PP", algo que sólo será posible con "unidad" y "estabilidad" en sus filas.

"Esa idea de integrar las distintas sensibilidades del partido a mí me gusta mucho. Y el tiempo del conflicto cainita interno ya acabó", sentencia quien ahora mismo ejerce la portavocía parlamentaria del PSdeG, convencido de que, ahora que "el partido en Madrid definió un rumbo y una posición" de la mano de Pedro Sánchez, "todos" deben "construir a partir de ahí".

Así, mientras esgrime la "unidad" que se ha logrado entre los 14 diputados que conforman el grupo que capitanea en el Pazo do Hórreo, avanza que "no tendría ningún problema en incorporar" a su proyecto "con alguna responsabilidad" a sus oponentes en las primarias.

Precisamente, al vigués Gonzalo Caballero lo ha definido como "una persona conocida" en el PSdeG, pues ya concurrió a distintos procesos orgánicos (incluidas las primarias para ser candidato a la Xunta que ganó Leiceaga). "Un clásico en el partido", ha resumido, mientras al coruñés Juan Díaz Villoslada, a quien conoce "menos", lo ha calificado como "un diputado muy razonable".

"PUEDO APORTAR MÁS COSAS"

Con mayor o menor implicación, los tres precandidatos a las primarias socialistas en Galicia están considerados afines a Pedro Sánchez, pese a lo cual existen diferencias entre ellos.

"Yo creo que puedo aportar más cosas", ha argumentado el economista afincado en Santiago, quien ha reivindicado su mayor capacidad para "integrar a todas las sensibilidades" y para "aportar una dimensión de liderazgo social unido al orgánico".

"Porque de lo que se trata es de construir una alternativa de gobierno viable al PP, y eso se gana en la sociedad. Ningún cargo orgánico puede tener fortaleza suficiente si no va acompañado de un reconocimiento social", ha razonado.

En esa línea de dar la batalla frente a los populares, ha reflexionado sobre el "desequilibrio excesivo" que supone que lleven 30 de los 36 años de autonomía gobernando Galicia.

"RECUPERAR ESPACIO POLÍTICO"

"Una parte es responsabilidad, sin duda, de la izquierda", ha asumido, antes de poner el foco en las claves para poder aspirar a disputar la hegemonía a un PP que está "muy fuerte" y que está aplicando "unas políticas muy lesivas para la ciudadanía".

Pensando en primer lugar en la primera cita con las urnas que se presenta, los comicios locales de 2019, Leiceaga ha apelado a "organizar" el partido "de forma potente" para afrontar estas elecciones con "una oferta competitiva y razonable".

"Tenemos que recuperar espacio político... recuperar los apoyos en entornos urbanos, profesionales y jóvenes que perdimos en los últimos tiempos", ha recetado, consciente de que no será posible si el PSdeG no se abre a la sociedad y consigue "responder a las nuevas preocupaciones de la gente" siendo "imaginativo" e "innovador".

La siguiente pata del plan de Leiceaga para reconquistar San Caetano reside en la necesidad de "crear espacios de gobierno sólidos, que funcionen bien" con otras fuerzas políticas que compartan "valores y políticas" con los socialistas.

"Si queremos ser alternativa al PP, tenemos que ser capaces de atraer, como hicimos en el pasado, tanto al BNG como a En Marea a colaborar con nuestro proyecto", ha ratificado, antes de calificar de "buenas" las relaciones con ambas fuerzas en el Parlamento.

"PENSAR EN EL FUTURO"

Desde el convencimiento de que las primarias fijadas para el mes de octubre "tienen que ser" el primer paso para sellar los conflictos internos del PSdeG, Leiceaga rechaza analizar la labor de la gestora dirigida por Pilar Cancela en este último año y medio. "En lo que hay que pensar es en el futuro", ha alegado.

Eso sí, ha subrayado que es tiempo de poner fin a "la situación de interinidad" y de comenzar a diseñar "una política unitaria" para toda Galicia. Su formación, ha profundizado, no puede seguir "esperando por nadie", como cree que lleva ocurriendo bastante tiempo.

"Tengo la sensación, no de los últimos dos o tres años [la etapa de José Ramón Gómez Besteiro], sino de más para atrás, de que hubo distintas estrategias de hibernar el Partido Socialista para esperar a que se resolviesen situaciones personales. Y creo que no es bueno", ha sostenido, no sin advertir de que "en la vida política, las ausencias normalmente dificultan mucho los retornos".

Así pues, ha juzgado "necesario actuar" para volver a "conectar con las fuerzas más dinámicas de la sociedad" y "responder a sus necesidades". "Los ciudadanos esperan de nosotros que marquemos un rumbo y traslademos ideas, no que estemos hibernados", ha zanjado.

"ESPERANZADO"

Con estas claves, e impulsado por la "responsabilidad" tras vencer en las primarias hace poco más de un año para ser el candidato del PSdeG a la Xunta, Leiceaga se presenta "con humildad y deportividad" a esta nueva cita orgánica.

"Esperanzado, pero sabiendo que estamos en una situación política interna y externa muy complicada, en un momento de cambios y de transición", ha observado, de modo que visitará las agrupaciones para explicar su proyecto y que los militantes puedan decidir.

No ha calibrado si su labor parlamentaria del último año --que fue cuestionada por la propia Pilar Cancela-- le beneficiará o le perjudicará en sus aspiraciones, ni tampoco el impacto de los malos resultados electorales que cosechó el pasado mes de septiembre.

"El Partido Socialista lleva teniendo malos resultados desde 2011", ha evidenciado, antes de señalar que los afiliados habrán de votar pensando "quién es capaz de hacer compatible el liderazgo orgánico y el liderazgo social".

"UN SENADO INFORMAL"

"Concentrado en ganar las primarias", no ha tenido tiempo todavía para comenzar a perfilar su ejecutiva, pero sí ha pensado que los expresidentes, al igual que otras personas "relevantes" relacionadas con el partido, deben tener cauces para hacer aportaciones.

Por tanto, ha esbozado la posibilidad de crear "una especie de senado informal" para recibir sus propuestas, al tiempo que se ha mostrado partidario de "institucionalizar" reuniones periódicas con los exmandatarios para aprovechar "su conocimiento y su trabajo previo".

Al hilo de ello, Leiceaga ha destacado la labor de Emilio Pérez Touriño, quien se hizo con las riendas del PSdeG "en una situación muy parecida a la que tiene hoy" y consiguió alcanzar el Gobierno gallego.

"Si fuésemos capaces de recuperar el partido al nivel de la etapa de Touriño en los próximos cuatro años, yo ya me daría por satisfecho", ha resuelto quien fuera uno de sus principales colaboradores.