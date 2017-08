Atentados. independentistas denuncian una “guerra sucia” de la prensa contra cataluña desde los atentados

26/08/2017

- Lanzan un vídeo en vísperas de la manifestación unitaria de este sábado en Barcelona

La organización independentista Crida per la Democràcia, vinculada a Òmnium Cultural, ha lanzado un vídeo en vísperas de la manifestación unitaria de este sábado en Barcelona en el que denuncia una "guerra sucia" de los medios de comunicación del resto de España contra el independentismo desde los ataques que sacudieron Cataluña la semana pasada.

Este vídeo se ha publicado apenas unas horas antes de la manifestación de repulsa de los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils (Tarragona) convocada por la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona bajo el lema "No tinc por", a la que asisten todas las autoridades del Estado, incluido el rey Felipe VI.

En el vídeo se hace una recopilación de noticias publicadas en distintos medios de comunicación de ámbito nacional en las que, a juicio de sus promotores, se vincula la tragedia con el independentismo.

"La guerra sucia del Estado no se detiene ni después de una tragedia"; "Han aprovechado la tragedia para frenar el referéndum"; o "Han difamado e inventado para sacar rédito político", son los mensajes que rotulan el vídeo mientras se muestran informaciones publicadas por 'El País', 'El Mundo', 'La Sexta' y 'ABC'.

Estas noticias son consideradas "falsas", "difamación" o "intoxicación" por los autores de este vídeo de 1:22 minutos de duración.

A su vez, se apoyan en otras noticias aparecidas en 'La Razón', 'Ara', 'La Vanguardia', 'Público' o en el perfil de Twitter del Sindicato Unificado de Policía (SUP) para denunciar cómo el Gobierno "ha puesto en riesgo a la ciudadanía boicoteando a los Mossos" al impedir a la Generalitat amplíe la plantilla de este cuerpo policial o para reprochar que éstos no tienen acceso a las bases de Europol . "Han hecho todo para detener la democracia. Todo", concluye el vídeo.

El vídeo ha circulado rápidamente por las redes sociales y ha alcanzado 956 visionados en Youtube, mientras que obtenido 274 'retuits' y 193 ' me gusta' en Twitter en el perfil de Òmnium Cultural y 1.500 'retuits' y 868 'me gusta' en el de Crida per la Democràcia. Por su parte, ha alcanzado más de 200 'me gusta' y un centenar de compartidos en Facebook gracias a las reproducciones en los medios de comunicación.

El vídeo ha tenido gran difusión en los teléfonos móviles gracias al canal de 'WhatsApp' con el que Crida per la Democràcia cuenta para hacer llegar sus mensajes e iniciativas en favor de la independencia, según informaron a Servimedia fuentes del entorno nacionalista.

Crida per la Democràcia está realizando una campaña a favor del referéndum independentista en Cataluña que tiene como objetivo defender esta consulta y denunciar los ataques que su puesta en marcha recibe por parte del Estado.

