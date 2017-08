Oltra defiende visibilizar la infrafinanciación: "¿Lo que pasa más allá de la M-30 o Cataluña no tiene interés?"

26/08/2017 - 12:21

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha defendido la necesidad de visibilizar la infrafinanciación de la Comunitat a través de una movilización unitaria para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades y se ha preguntado: "¿Las noticias que pasan más allá de la M-30 o de Cataluña no tienen interés y todo lo demás no existe?". "Sí que existimos y tendremos que hacernos visibles", ha aseverado.

VALÈNCIA, 26 (EUROPA PRESS)

En una entrevista concedida a Europa Press, Oltra ha mostrado así el respaldo del Consell a "cualquier expresión unitaria, con pancarta o sin pancarta, que se lleve a cabo" para reivindicar que la Comunitat tenga la financiación que le corresponde: "No queremos ser más que nadie, pero estamos hartos de ser siempre menos que todos los demás".

Ha remarcado que cuando se aborda la financiación no se trata simplemente de "dinero para los territorios", sino que "estamos hablando de garantías de derechos". "Si no tenemos la financiación, no tenemos igualdad de oportunidades y así es como se rompe España, cuando hay tantas diferencias entre comunidades", ha agregado.

Preguntada por la anunciada ausencia del PPCV en esta movilización, ha recordado que los 'populares' firmaron en las Corts Valencianes el acuerdo unánime para reivindicar esa financiación justa pero ahora parece que su presidenta, Isabel Bonig, "no quiere molestar a Rajoy porque todavía no tiene claro si va a ser candidata o no" y a ella "le importa más su futuro político que sus vecinos tengan una buena financiación".

"El Gobierno valenciano no va a calificar esto, yo no voy a decir si eso es traicionar o no al pueblo valenciano, pero el pueblo valenciano tendrá que verlo y tendrá que juzgar. ¿No molestamos a Rajoy y seguimos siendo una comunidad de segunda? ¿De verdad tanto merece la pena la carrera política individual como para sacrificar los derechos de los valencianos?", se ha cuestionado la vicepresidenta, que espera que "la gente de bien votante de cualquier partido" defienda los intereses valencianos.

"REBELDE CON CAUSA"

Mónica Oltra, que sigue apostando por su futuro en un ámbito autonómico --"España es demasiado grande, a mi me gustan las tierras chiquitas", dice-- asegura que hay una diferencia "fundamental" entre ella e Isabel Bonig: "Yo nunca fui una rebelde sin causa, siempre fui una rebelde con causa y creo que lo sigo siendo, ser un rebelde sin causa todavía a los adolescentes se les perdona, pero a nuestras edades resulta patético y yo siempre tuve una causa".

Además, ha remachado: "Para mí la política no es un juego de poder, es la herramienta para mejorar la vida de la gente".

DIÁLOGO EN CATALUÑA

Por otra parte, preguntada sobre la proximidad de la convocatoria del referéndum en Cataluña el 1 de octubre, Oltra ha afirmado que siempre piensa que hay tiempo para el diálogo: "El día que piense que no hay margen, que no hay condiciones para el diálogo en cualquier ámbito, creo que habremos fracasado como sociedad y tendremos una democracia muy enferma".

Pero hace falta, ha agregado acto seguido, que las dos partes quieran sentarse a la mesa para hablar y "que se bajen un poco del macho". En este punto, considera que hay una responsabilidad del Gobierno central por "no haber abordado este tema desde una voluntad de acercamiento" porque el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "tiene la costumbre de meter los problemas en un cajón y es como cuando se mete un plátano en un cajón y se abre a los dos meses, verá qué espectáculo". "Lo mismo pasa con los problemas políticos y este plátano lleva mucho tiempo en el cajón", ha advertido.

En definitiva, Oltra cree que se necesita voluntad por ambas partes y que "no haya una búsqueda de rédito electoral cruzado, que es lo que pasa muchas veces, y es que cuanto más cerrazón por ambos lados, más se alimenta la postura más dura en el otro lado".

"Esto jamás lleva a un buen puerto porque confronta a las sociedades interna y externamente y nunca de la confrontación y crispación social se ha salido bien parado, sobre todo cuando hablamos de bloques tan monolíticos y tan enfrentados", ha concluido.