Cs afirma que la externalización de las pruebas de oposición del SMS "es el resultado de una gestión irracional"

26/08/2017 - 12:59

Ciudadanos ha denunciado que la externalización de las pruebas de oposición en el SMS "es el resultado de una gestión irracional y poco eficiente y que supondrá un desembolso económico adicional para las arcas públicas".

MURCIA, 26 (EUROPA PRESS)

Juan José Molina, diputado regional de Ciudadanos, ha manifestado que no les sorprende que los gestores del SMS "prefieran externalizar unas pruebas de oposición antes que hacer uso de su propio personal, pues además de desconocer las normas de contratación de la administración, y las infraestructuras y los recursos de que disponen, también desconocen la capacidad profesional de sus trabajadores que, según ellos, no disponen de tiempo, o no están cualificados para hacerse cargo de la custodia y realización de las pruebas de oposición y, para colmo, de sus palabras se deduce que no los consideran personas fiables".

"Los gestores del SMS podrían haber utilizado otros procedimientos para conseguir un ahorro económico. Existe una figura que se llama contrato eventual para ocasiones puntuales como el caso de la realización de una oposición y además otra herramienta: las horas extras, que estamos seguros muchos funcionarios estarían dispuestos a hacer, aunque sólo sea por adecentar un poco el sueldo", ha añadido Molina.

En este sentido, el diputado de la formación naranja ha afirmado "que no se pueden esperar decisiones racionales de una administración que retuerce la ley de contratos hasta la ilegalidad. La directriz de contratación de verano en la que todos los contratos son eventuales, sin tener en cuenta las características de cada puesto, es una prueba palpable de su ineptitud y de lo poco que les importa el cumplimiento de las ley".

Por último, Molina ha incidido en que los responsables tienen que dar explicaciones "de por qué son tan ineficaces gestionando los recursos públicos. Tampoco conocemos si hay algún otro motivo oculto que les haya impulsado a tomar esta decisión; si es así deberían darlo a conocer a la opinión pública. Lo que está claro es que esta externalización es una muesca más en la incapacidad de los responsables de la sanidad murciana".