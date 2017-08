Díaz manifiesta el respaldo de los demócratas "en la defensa de nuestra libertad y modelo de convivencia"

26/08/2017 - 17:42

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha manifestado, en nombre de los andaluces, el respaldo de todos los demócratas "en la defensa de nuestra libertad y modelo de convivencia", según ha dicho en declaraciones a los medios antes de entrar en la Generalitat para acudir después a la manifestación en rechazo de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona).

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

Díaz, que ha hecho este sábado un llamamiento a la unidad para lograr "un grito unánime de 'No tenemos miedo", ha señalado que "son asesinos y no van a quebrar nuestro modelo de convivencia". "Barcelona y España no tienen miedo, tenemos que unirnos con todos los países frente al terrorismo asesino de quienes quieren doblegarnos a través de la violencia", ha indicado.

"Hoy todos los ciudadanos de nuestro país están unidos en repulsa y rechazo del terrorismo, de asesinos que quieren quebrar nuestra libertad y convivencia", ha resaltado, y ha defendido que es una obligación y una responsabilidad de todos los demócratas estar unidos en estos momentos.

Ha señalado que la presencia del Rey Felipe VI en la manifestación es muestra de esta unidad, y ha elogiado la respuesta ante "el terror y unos asesinos que deben percibir que no sólo no tenemos miedo, sino que los vamos a combatir".