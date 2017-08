La hermana de los Oukabir protagoniza el acto de Ripoll contra los atentados

26/08/2017 - 22:18

"Que nuestros jóvenes catalanes musulmanes no abracen ideologías perversas"

RIPOLL (GIRONA), 26 (EUROPA PRESS)

Ripoll ha realizado este sábado un acto contra los atentados de Barcelona y Cambrils (Girona) que perpetraron mayoritariamente residentes en la localidad, y quien ha leído el discurso más emotivo ha sido Hafida Oukabir, la hermana de Moussa --abatido en Cambrils-- y de Driss --detenido--.

El acto se ha hecho frente a la plaza del Ayuntamiento, llena de vecinos de Ripoll, incluida la comunidad musulmana, y también han estado el alcalde, Jordi Munell, y los consellers de la Generalitat Dolors Bassa y Santi Vila.

El mismo día de la gran manifestación en Barcelona, en Ripoll también la gente ha gritado 'No tinc por' durante el acto, que ha acabado con la música de 'El cant dels ocells'.

La hermana de los Oukabir ha rechazado el terrorismo y ha pedido unidad para evitar que se repita: "Para que nuestros jóvenes catalanes musulmanes no abracen ideologías perversas que no tienen justificación no explicación y que no tienen nada que ver con el Islam".

Es una de las frases que ha leído de forma entrecortada, y cada interrupción emocianada la han llenado los vecinos con sus aplausos.

Se ha mostrado esperanzada en que Ripoll y Catalunya "sabrán responder, como han hecho siempre, contra estos ataques de homofobia y xenófobos" que no tienen cabida en una sociedad democrática, ha añadido.

"VERDADERO PROBLEMA"

Ha calificado de verdadero problema que un joven nacido o llegado de pequeño a Catalunya "se rebele contra su país, que es lo más preciado que tiene, su ciudad".

"Quiere decir que tenemos un verdadero problema, que no tenemos que esconder", ha defendido, por lo que ha reclamado que se afronte desde las instituciones, Gobierno, Generalitat, municipios, comunidad musulmana y entidades religiosas, sociales y culturales de toda Catalunya.

"Hablemos claramente y seriamente de como afrontar el futuro, como podemos incluir a estos jóvenes para que formen parte plenamente de la sociedad catalana, que sientan que Catalunya es su tierra", ha pedido.

Y ha insistido en trabajar para que "sean capaces de rechazar cualquier mensaje radical o extremista".

"Por tanto, tenemos que hacer autocrítica todos, instituciones y comunidades, y cambiar muchas cosas que creemos que no se adaptan a los tiempos que corren", ha añadido.